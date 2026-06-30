Καλοκαιρινές βραδιές με γευστικές επιλογές που εκπλήσσουν, δίπλα στο κύμα

Bodegas Summer, Μεσόγειος και Tamtoom ξεχωρίζουν στον χάρτη της εστίασης της καλοκαιρινής Πάτρας
Αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια, η εστίαση της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής έχει εξελιχθεί σε βαθμό εντυπωσιακό, με νέα μαγαζιά να κάνουν την εμφάνιση τους, αλλά και υφιστάμενα να αναβαθμίζουν συνεχώς τις υπηρεσίες τους, με ορισμένα από αυτά να έχουν καταστεί προορισμός ακόμα και για περιοχές εκτός των ορίων της Αχαΐας.
Καθώς το νέο ειδησεογραφικό section του thebest.gr, το The Best Summer 2026 είναι ήδη στον "αέρα", ερευνήσαμε το σύνολο των επιλογών που υπάρχουν για την καλοκαιρινή σας έξοδο και σας παρουσιάζουμε τρεις οι οποίες πραγματικά κάνουν την διαφορά σε όλα τα επίπεδα -από τον εντυπωσιακά καλαίσθητο χώρο τους μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια όσων μπορούμε να γευτούμε και να απολαύσουμε σε αυτές.
Θα σας χαρίσουν αληθινά αξέχαστες στιγμές καλοκαιρινής απόλαυσης!
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BODEGAS SUMMER
Το καλοκαίρι στην Πάτρα, η βραδινή έξοδος συνδέεται πάντα με το κέφι και τη διασκέδαση, κι εάν αυτά τα βρίσκουμε μαζί με εξαιρετικό φαγητό, ποτέ δεν θα πούμε όχι.
Από την στιγμή που άνοιξε τις πόρτες του στο μαγευτικό παραθαλάσσιο σημείο του στην απραλία του Καστελλόκαμπου, το Bodegas Summer ξεχώρισε ως το απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για την ευρύτερη περιοχή.
Ένας χώρος με έντονο χαρακτήρα, ζωντανή ατμόσφαιρα και θέα που ταιριάζει ιδανικά στις βραδινές εξόδους. Όπως πάντα, εδώ πρωταγωνιστούν οι γευστικές προτάσεις του σεφ Διονύση Μάνου, με πιάτα που δεν παύουν να μας εκπλήσσουν με την πρωτοτυπία και την βαθιά γεύση τους. Τα συνδιάζουμε σταθερά με επιλογές από τη μεγάλη ποικιλία από δροσερά ποτά και cocktails του bar.
Η όλη αισθητική του Bodegas Summer αποπνέει ανεπιτήδευτη, καλοκαιρινή κομψότητα. Η μουσική κινείται από πιο χαλαρούς lounge ρυθμούς σε πιο έντονα καλοκαιρινά vibes, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον που προσελκύει τόσο νεανικές παρέες όσο και όσους θέλουν απλά να χαλαρώσουν δίπλα στη θάλασσα.
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Bodegas Summer
Mabrouk coast, Πάτρα
T: 694 708 0900
FB: Summer Bodegas
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ BEACH RESTAURANT
Κάνοντας την βόλτα μας εκεί γύρω στην χρυσή ώρα του ηλιοβασιλέματος, στην αγαπημένη παραλιακή των Αραχωβιτίκων, συναντάμε τραπεζάκια πάνω στο κύμα –κυριολεκτικά!
Είναι η αγαπημένη «Μεσόγειος», το πιο πρόσφατο από τα εγχειρήματα του Νίκου Μοίραλη που έχει ήδη αποκτήσει με την αξία του, μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των Πατρινών και όχι μόνο.
Στη «Μεσόγειο», ξέχωρα από το ειδυλλιακό τοπίο που έχει εξασφαλίσει η τοποθεσία της, αλλά και τον καλαίσθητο χώρο του μαγαζιού, απολαμβάνουμε μία εξαιρετική ποικιλία γευστικών προτάσεων του σεφ Χάρη Αξιώτη, με έμπνευση και πυξίδα τους τη μεσογειακή διατροφή. Όπως μαθαίνουμε μάλιστα, το μενού εμπλουτίζεται καθημερινά και με εξαιρετικά πιάτα ημέρας.
Παράλληλα, τις Κυριακές, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάζουν με μοναδικές παραστάσεις Καραγκιόζη.
Τέλος, αξίζει να θυμίσουμε πως στον φιλόξενο χώρο της «Μεσογείου» μπορείτε να διοργανώσετε και τα events σας, είτε πρόκειται για βαπτίσεις, είτε για οτιδήποτε άλλο έχετε κατά νου.
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Μεσόγειος Beach Restaurant
Καζαντζάκη & Ελευθερίας, Αραχωβίτικα
6972550490
FB: Μεσόγειος Beach Restaurant
TAMTOOM
Στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, καλοκαίρι και Tamtoom είναι έννοιες σχεδόν ταυτόσημες! Αλήθεια, πόσες χιλιάδες Πατρινοί έχουν περάσει αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στον απόλυτο προορισμό της παραλίας Δημορηγόπουλου στο Ρίο;
Από το 1992, το Tamτoom έχει ταυτιστεί με την ανέμελη διάθεση, τις ταξιδιάρικες μουσικές και την ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα, εξελισσόμενο διαρκώς χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του.
Πάνω στο κύμα και ταυτόχρονα, σε ένα φυσικό περιβάλλον που ξεχωρίζει, προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει καφέ, φαγητό και ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
Άλλωστε, για τους λίγους που ενδεχομένως δεν ξέρουν, μιλάμε για ένα all day bar restaurant, στο οποίο μπορούμε και φέτος να απολαμβάνουμε και φέτος τις ξεχωριστές γευστικές επιλογές του μενού οι οποίες δεν σταματούν να μας εκπλήσσει, συνδυάζοντάς τες ιδανικά με ένα δροσιστικό κοκτέιλ.
Το Tamtoom παραμένει η σταθερή επιλογή για όσους θέλουν ποιότητα, όμορφη θέα και καλοκαιρινή διάθεση, ένα μόλις τέταρτο από το κέντρο της πόλης!
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Tamtoom
Ελευθερίας και 28ης Οκτωβρίου, Ρίο
T: 261 099 3195
FB: Tamtoom
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