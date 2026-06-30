Καλοκαιρινές βραδιές με γευστικές επιλογές που εκπλήσσουν, δίπλα στο κύμα

Το καλοκαίρι στην Πάτρα, η βραδινή έξοδος συνδέεται πάντα με το κέφι και τη διασκέδαση, κι εάν αυτά τα βρίσκουμε μαζί με εξαιρετικό φαγητό, ποτέ δεν θα πούμε όχι.

Από την στιγμή που άνοιξε τις πόρτες του στο μαγευτικό παραθαλάσσιο σημείο του στην απραλία του Καστελλόκαμπου, το Bodegas Summer ξεχώρισε ως το απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για την ευρύτερη περιοχή.

Ένας χώρος με έντονο χαρακτήρα, ζωντανή ατμόσφαιρα και θέα που ταιριάζει ιδανικά στις βραδινές εξόδους. Όπως πάντα, εδώ πρωταγωνιστούν οι γευστικές προτάσεις του σεφ Διονύση Μάνου, με πιάτα που δεν παύουν να μας εκπλήσσουν με την πρωτοτυπία και την βαθιά γεύση τους. Τα συνδιάζουμε σταθερά με επιλογές από τη μεγάλη ποικιλία από δροσερά ποτά και cocktails του bar.

Η όλη αισθητική του Bodegas Summer αποπνέει ανεπιτήδευτη, καλοκαιρινή κομψότητα. Η μουσική κινείται από πιο χαλαρούς lounge ρυθμούς σε πιο έντονα καλοκαιρινά vibes, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον που προσελκύει τόσο νεανικές παρέες όσο και όσους θέλουν απλά να χαλαρώσουν δίπλα στη θάλασσα.