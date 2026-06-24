Τουρκία: Νεκρός 70χρονος Έλληνας τουρίστας σε ξενοδοχείο της Αττάλειας

Νεκρός εντοπίστηκε Έλληνας τουρίστας σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αττάλεια της Τουρκίας, προκαλώντας ανησυχία καθώς πρόκειται για τον τρίτο θάνατο ξένου επισκέπτη που καταγράφεται στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Έλληνας τουρίστας, με τα αρχικά P.S., είχε φτάσει στην Αττάλεια της Τουρκίας στις 21 Ιουνίου με οργανωμένο γκρουπ εκδρομής και έμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή Αλτιντάγ, στην οδό Γκιουλούκ, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Το πρωί της ημέρας αναχώρησης, περίπου στις 08:30, οι υπεύθυνοι του τουριστικού πρακτορείου δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του. Αμέσως ενημέρωσαν τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και εργαζόμενοι μπήκαν στο δωμάτιό του. Εκεί εντόπισαν τον 70χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσαν άμεσα το 112. Στο σημείο έφτασαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο γιατρός του δήμου που κλήθηκε στο ξενοδοχείο έκρινε τον θάνατο ύποπτο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές. Στο δωμάτιο έφτασαν αστυνομικοί, κλιμάκιο της σήμανσης, εισαγγελέας και στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών.

Από την πρώτη εξέταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν ίχνη επίθεσης, τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή σημάδια ξυλοδαρμού στο σώμα του 70χρονου.