LIVE: Σε εξέλιξη η εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι

Ξεκίνησε η εκδήλωση τιμής για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, τον τόπο καταγωγής του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη, τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Έναρξη

Χαιρετισμοί:

Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου,

Γιώργος Πετρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καλεντζίου.

Αφιερωματικό βίντεο

Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές.

Μιλούν για τον Ανδρέα Παπανδρέου:

–Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας,

–Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.

Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου είχε γεννηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 1919 και έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουνίου 1996