LIVE: Σε εξέλιξη η εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Ξεκίνησε η εκδήλωση τιμής για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, τον τόπο καταγωγής του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη, τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του.
Το πρόγραμμα αναλυτικά:
Έναρξη
Χαιρετισμοί:
Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου,
Γιώργος Πετρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καλεντζίου.
Αφιερωματικό βίντεο
Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές.
Μιλούν για τον Ανδρέα Παπανδρέου:
–Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας,
–Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός.
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.
Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου είχε γεννηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 1919 και έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουνίου 1996
Έφυγε από τη ζωή η Ηλέκτρα Καλή-Παπασπύρου, αδελφή της Κωνσταντίνας και θεία του σκηνοθέτη Τηλέμαχου Τσαρδάκα
Real Polls: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ -Στην 4η θέση το ΠΑΣΟΚ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr