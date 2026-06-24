Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 25-6 έως 1-7-2026

Τέσσερις οι νέες ταινίες της εβδομάδας, ανάμεσα τους και το φιλμ "72 Ώρες Προθεσμία" με τους Andrew Scott και Brendan Fraser

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα από την Πέμπτη 25 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 8 στις 19.00 καθημερινά "72 Ώρες Προθεσμία-Pressure" H ταινία σε σκηνοθεσία Anthony Maras, είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία των 72 ωρών που προηγήθηκαν της Ημέρας Απόβασης στη Νορμανδία. Πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για την ταινία "Η Φάλαινα", Brendan Frazer και ο Andrew Scott. Παραμονές της Απόβασης στη Νορμανδία, Βρετανοί μετεωρολόγοι και στρατιωτικοί καλούνται να αποφασίσουν αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την επιχείρηση που θα μπορούσε να καθορίσει την έκβαση του πολέμου. Σενάριο: Anthony Maras & David Haig. Παίζουν και οι Kerry Condon, Chris Messina, Damian Lewis. Στο επίκεντρο της ιστορίας είναι ο Στρατηγός Dwight D. Eisenhower (στο ρόλο ο Brendan Fraser) και ο Dr. James Stagg (Andrew Scott) οι οποίοι βρίσκονται μπροστά σε ένα αδύνατο δίλημμα και μια απόφαση που θα αλλάξει την ιστορία: να προχωρήσουν στη μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη θαλάσσια εισβολή στην ιστορία ή να ρισκάρουν να χαθεί ο πόλεμος. Η ταινία βασίζεται στην αληθινή, ελάχιστα γνωστή ιστορία του μετεωρολόγου Dr James Stagg, του ανθρώπου του οποίου η πρόγνωση και η επιμονή του απέναντι στη στρατιωτική ηγεσία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση για την επιχείρηση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Anthony Maras (Hotel Mumbai), ο οποίος συνέγραψε το σενάριο μαζί με τον David Haig και έθεσε ως στόχο η ταινία να έχει αμεσότητα και να αποδίδει με ένταση το βάρος μιας απόφασης όπου «η σωστή επιλογή» δεν είναι ποτέ απολύτως βέβαιη. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 100 λεπτά. Να προσθέσουμε πως στα γυρίσματα χρησιμοποιήθηκαν τοποθεσίες όπως το Mentmore Towers (ως “στρατηγείο”), τα Chatham Docks για την αίσθηση της κλίμακας της κινητοποίησης, καθώς και παραθαλάσσια τοπία για τις σκηνές που συνδέονται με την απόβαση.

Αίθουσα 1 στις 20.20 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου, και στις 22.40 καθημερινά "Fuze" Στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία. Καταλληλότητα: Κ15 Διάρκεια: 98 λεπτά. Περιπέτεια σε σκηνοθεσία του David Mackenzie του Οσκαρικού "Πάση Θυσία" με τον Κρις Πάιν. Παίζουν οι ηθοποιοί: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington. Διανομή από την Feelgood.

Aίθουσα 6 στις 18.10 καθημερινά "Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου" Πέντε χρόνια μετά το μεγάλο «μπαμ!», το μυστήριο που τάραξε την τοπική κοινωνία του Αλίμου, παραμένει. Πρωτότυπη Κωμωδία Ελληνικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του: Αθανάσιου Τόμμυ Σκλάβου. Καταλληλότητα: Άνω των 15 ετών Πρωταγωνιστούν οι: Λυδία Μπαγεώργου, Νίκος Δαμουλής, Άρης Κρούσκος, Έλλη Ξείπα. ΣΥΝΟΨΗ Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 6 στις 20.10 και στις 22.30 καθημερινά "Supergirl" Όταν ένας απροσδόκητος και αδίστακτος εχθρός χτυπά πολύ κοντά στο σπίτι της, η Κάρα Τζορ-Ελ, γνωστή και ως Supergirl, ενώνει απρόθυμα τις δυνάμεις της με έναν απίθανο σύντροφο σε ένα επικό, διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Διάρκεια: 107 λεπτά. Διανομή: Tanweer. Περιπέτεια φαντασίας με κεντρικό πρόσωπο την ιπτάμενη υπερηρωίδα της DC Comics. Σκηνοθεσία: Craig Gillespie. Παίζουν οι ηθοποιοί: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Τζέισον Μομόα. Σενάριο: Otto Binder, Bilquis Evely, Tom King.

Αίθουσα 3 στις 20.00 και στις 22.20 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 20.40 και στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 21.30 καθημερινά "Obsession-Εμμονή" Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα. Διάρκεια: 108 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026 Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 109 λεπτά. Σκηνοθεσία: Curry Barker. Ηθοποιοί: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson. Καταλληλότητα: Κ18. Η ταινία έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 334,4 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το φιλμ "Εμμονή" ξεκίνησε με 48.362 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 22.00 καθημερινά "Backrooms" Αμερικανικής παραγωγής ταινία επιστημονικής φαντασίας τρόμου του 2026, σε σκηνοθεσία του Kane Parsons, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο μεγάλου μήκους, και σενάριο του Will Soodik που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ. Μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Αφότου ο ασθενής μιας θεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια διάσταση πέρα από την πραγματικότητα, εκείνη πρέπει να εισέλθει στο άγνωστο για να τον σώσει. Η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου για τη Gen Z, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου, με την υπογραφή της εταιρείας A24. Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός άνδρα οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων, κιτρινωπών χώρων- τα λεγόμενα “Backrooms” – ένα αλλόκοτο παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταρρέουν. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 105 λεπτά Κατηγορία: Ψυχολογικό θρίλερ, επιστημονική φαντασία. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28/5/2026. Σκηνοθεσία: Kane Parsons. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett. Η ταινία έχει φτάσει μέχρι στιγμής σε εισπράξεις στο εξωτερικό τα 277 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «Backrooms» έχει κόψει έως & τις 21 Ιουνίου 2026, 85.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 8 στις 21.10 καθημερινά "Disclosure Day - Ημέρα Αποκάλυψης" Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης. Καταλληλότητα: Κ12 Κατηγορία: Επιστημονική φανατσία Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10/6/2026. Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Steven Spielberg. Παίζουν οι ηθοποιοί: Colin Firth, Eve Hewson, Wyatt Russell, Josh O'Connor, Colman Domingo, Jim Parrack, Emily Blunt. Διάρκεια: 145 λεπτά. Το "Disclosure Day" που έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 12/6 συγκεντρώνει στο rotten tomatoes, ποσοστό 80%. Η ταινία έχει κάνει μέρχι στιγμής εισπράξεις 162,8 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως. Στο ελληνικό box office, η ταινία έχει κόψει 65.840 εισιτήρια έως τις 21/6/2026 σύμφωνα με το flix.gr.

Aίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά και στις 20.20 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 19.40 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Toy Story 5" Ταινία κινουμένων σχεδίων σε παραγωγή από την Pixar Animation Studios και διανομή από τη Walt Disney Pictures που σάρωσε στο ξεκίνημα προβολής του παγκοσμίως με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν τα σχεδόν 330 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «Toy Story 5» πήρε άνετα την πρωτιά στο box office, κόβοντας σε 213 αίθουσες πανελλαδικά, 64.442 εισιτήρια. Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie.

Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο; Σκηνοθεσία: McKenna Harris και Andrew Stanton. Σενάριο: Άντριου Στάντον Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια δανείζουν και πάλι τις φωνές τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Aλεν, Τζόαν Κιούζακ. Διάρκεια: 102 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026. Διανομή από την Feelgood. *Η ταινία περιλαμβάνει το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You», από την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και πρωτότυπη μουσική από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράντι Νιούμαν, ο οποίος επιστρέφει για να συνθέσει τη μουσική της πέμπτης ταινίας Toy Story.