Έφυγε από τη ζωή η Ηλέκτρα Καλή-Παπασπύρου, αδελφή της Κωνσταντίνας και θεία του σκηνοθέτη Τηλέμαχου Τσαρδάκα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Ηλέκτρα Καλή-Παπασπύρου.

Γεννηθείσα το 1936 με καταγωγή από την Πάτρα η Ηλέκτρα Καλή-Παπασπύρου ήταν καθηγήτρια μουσικής και αγαπούσε πολύ τις τέχνες, ιδιαιτέρως τη μουσική και τον κλασσικό χορό, ενώ στα νιάτα της υπήρξε μέλος του ΝΟΠ. Σύζυγος του αείμνηστου συμβολαιογράφου Άργους Παναγιώτη Καλή και μητέρα του Θεόδωρου Καλή (επίσης συμβολαιογράφου Άργους) η Ηλέκτρα ήταν αδερφή της Τζίνας Παπασπύρου-Τσαρδάκα και των αειμνήστων Λαμπρούλας Παπασπύρου και Κικής Παπασπύρου.

Η Τζίνα Τσαρδάκα έγραψε αποχαιρετώντας την:

«Τόσα χρόνια πορευτήκαμε μαζί. Μαζί σε ταξίδια, μαζί σε γιορτές και μαζί από το 2001 σε κοινές διακοπές στη Χίο. Ήταν στην δική μου μοίρα να αποχωριστούμε από εδώ, από τη Χίο, την ώρα που η κιθάρα χορδίστηκε για τα κοινά μας τραγούδια.

Στο καλό αγαπημένη μου Ηλέκτρα, αδελφούλα μου.

Κάπως αλλιώς θα σκεφτόμουν το τέλος. Ή μήπως όχι; Μήπως η χαρά της τελευταίας βουτιάς στη θάλασσα λίγες στιγμές πριν συνόδεψε πιο απαλά τον αποχωρισμό μας;

Δώσε φιλιά στους τόσους αγαπημένους μας εκεί ψηλά.»

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 17.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου στο Άργος.