«Μου έσωσε τη ζωή»: Συγκλονίζει μαρτυρία για την 36χρονη γιατρό από τη Μυτιλήνη που πέθανε μετά τον τοκετό

«Μου έσωσε τη ζωή» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως όταν την ευχαρίστησε εκείνη ανταπέδωσε ένα ταπεινό χαμόγελο.

Όπως ανέφερε ο άνδρας στην εκπομπή Live News, είχε βρεθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις ρουτίνας καθώς είχε κάποιες ενοχλήσεις αλλά τίποτα σημαντικό. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις αίματος οι οποίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, εκείνος ήταν έτοιμος να φύγει από το νοσοκομείο. Όμως, η 36χρονη γιατρός είχε ζητήσει μια ακόμα εξέταση, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Η εξέταση αυτή έδειξε πως ο άνδρας είχε φραγμένη μια αρτηρία της καρδιάς και έπρεπε να υποβληθεί σε τοποθέτηση stend.

Η περιγραφή πρώην ασθενούς της γιατρού για το πώς η σχολαστικότητά της και η αγάπη της για τον συνάνθρωπο του έσωσε τη ζωή, είναι συγκινητική.

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στη Μυτιλήνη ο θάνατος της 36χρονης γιατρού, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη μεταφορά της με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Η γυναίκα αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές λίγες ημέρες μετά τον τοκετό της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

«Αν έφευγα εκείνη την ώρα από το νοσοκομείο μπορούσε να επέλθει το μοιραίο»

«Είχα κάποιες ενοχλήσεις αλλά... δεν ένιωσα κάτι. Μου έκανε εξετάσεις η Μάγδα, καρδιογραφήματα. Δεν μου έβρισκαν κάτι και μάλιστα εκείνη την εποχή και η κόρη μου έκανε την πρακτική της εκεί, ως νοσηλεύτρια. Εγώ θεώρησα ότι "Όλα καλά, όλα εντάξει, αφού δεν βρίσκουν τίποτα, φεύγω". Για καλή μου τύχη, στις εξετάσεις αίματος, είχε δώσει και για να μου κάνουν εξέταση τροπονίνη. Το ένζυμο της καρδιάς, για να δουν αν είναι αυξημένο ή όχι. Χωρίς να το γνωρίζω εγώ. Εκείνη από μόνη της δηλαδή πήρε την πρωτοβουλία να μου κάνει εξέταση τροπονίνης. Το οποίο ήταν αυξημένο στο αίμα μου, με αποτέλεσμα να με κρατήσουν μέσα. Και να αποδειχθεί ότι τελικά όντως, είχα φραγμένη αρτηρία. Γιατί μετά μου βάλανε stent.

Αλλά, μετά, όταν βγήκε από το νοσοκομείο, πήγα τη βρήκα πάνω στα Επείγοντα και την ευχαρίστησα. Και μάλιστα όχι μία. Δύο, τρεις φορές πήγα και τη βρήκα κιόλας. Δεν το συζητάμε. Γιατί... αν έφευγα εκείνη την ώρα από το νοσοκομείο, για Χ λόγους, μπορούσε να επέλθει το μοιραίο. Φανταστείτε καθόμουνα έξω από τα Επείγοντα και έκανα τσιγάρο. Δεν ένιωθα κάτι. "Ευχαριστώ, μου έσωσες τη ζωή" της είπα. Από τη πρώτη φορά, όταν πήγα στα Επείγοντα της το' πα. Εκείνη, με κοίταξε και χαμογέλασε, τίποτα άλλ δεν μου' πε η Μάγδα τότε» ανέφερε ο άνδρας στην τηλεόραση του Mega.

Πώς έγινε η τραγωδία

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην ιατρική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης η είδηση του θανάτου της 36χρονης γιατρού στο ΕΚΑΒ η οποία έχασε τη μάχη για τη ζωή κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής προς την Αθήνα, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Η άτυχη γυναίκα είχε φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο βρέφος την περασμένη Παρασκευή και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση τις επόμενες ώρες.

Το Σάββατο εμφάνισε υψηλό πυρετό, με τους θεράποντες γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της, καθώς διαπίστωναν ότι η κλινική εικόνα της γινόταν ολοένα και πιο ανησυχητική.

Την Τρίτη κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, ωστόσο η νεαρή γιατρός δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό της, καθώς κατέληξε κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη διερευνώνται.

«Κλαίμε όλοι»

Την ίδια ώρα σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε:

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Χάσαμε μια 36χρονη συνάδελφο γιατρό του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης μετά από τοκερό

Είμαστε συγκλονισμένοι, σοκαρισμένοι. Θρηνούμε το θάνατο της 36χρονης συναδέλφου γιατρού του ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της μοναδικής στο Βόρειο Αιγαίο. Εξαιρετική συνάδελφος, εξυπηρετική, χαμογελαστή ήταν στη πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος σηκώνοντας, εξυπηρετώντας έκτακτα υπέρβαρα πολλές φορές περιστατικά.

Έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και προσελήφθη πριν ένα χρόνο στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Ο σύζυγος επίσης γιατρός του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Παρασκευή εισήχθη για τοκετό και έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι το οποίο βρίσκεται στη μαιευτική κλινική. Οι συνάδελφοι το προσέχουν σαν δικό τους παιδί.

Σάββατο εμφανίζεται πυρετός στην 36χρονη και αντιμετωπίζεται με θεραπευτική αγωγή. Κυριακή επιβαρύνεται η υγεία της και εισάγεται στη ΜΕΘ. Διάσωληνώνεται, σταθεροποιείται όσο γίνεται και αποφασίζεται η διακομιδή της στο ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το οποίο εφημέρευε όπου με συνεννοήσεις είχε βρεθεί κλίνη ΜΕΘ.

Την αεροδιακομιδή της ανέλαβε η διευθύντρια αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς κατά την αεροδιακομιδή έπαθε ανακοπές και υπήρξαν τιτάνιες προσπάθειες ανάταξης από την ομάδα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Χθες 5.30 απόγευμα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με ανακοπή και παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της. Την Τρίτη πρωί έγινε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Μυτιλήνης χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού.

Κρίμα χάθηκε μια νέα γυναίκα μετά από φυσιολογικό τοκετό στο πρώτο παιδάκι της. Ασφαλώς θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της συναδέλφου και εάν προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν.

Πάντως είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αποδεικνύεται ουδείς άτρωτος.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους συναδέλφους της Μυτιλήνης.

Κλαίμε όλοι».