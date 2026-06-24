Πώς ένα χρέος 10.000 ευρώ στέρησε από τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο το σπίτι του στην Αιγιάλεια

Συγκεκριμένα, νωρίτερα σήμερα έγινε ο επαναληπτικός πλειστηριασμός σε βάρος του ίδιου και της συζύγου του για ακίνητο στην περιοχή της Αιγιαλείας, όπως γραφει το protothema.gr .

Πρόκειται μάλιστα για το τρίτο ακίνητο που χάνει ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής μέσα στην τελευταία διετία...

Ένα ακόμη ακίνητο έχασε μέσω των πλειστηριασμών ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο λόγω κάποιων χρεών του παρελθόντος.

Από πέρυσι

Ο αρχικός πλειστηριασμός για τα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους έγινε στις 19 Νοεμβρίου 2025 και ήταν τριπλός. Επισπεύδουσα ήταν η doValue, με βάση διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην κατασχετήρια έκθεση.

Εκ των τριών πλειστηριασμών ο βασικός κατέληξε τότε άγονος, ενώ οι άλλοι δύο (για κατάστημα και μικρό οικόπεδο στην ίδια περιοχή) οδήγησαν σε κατακύρωση.

Έτσι, σε εκείνη τη φάση, άλλαξε χέρια ισόγειο κατάστημα (οριζόντια ιδιοκτησία) επιφάνειας 212,97 τ.μ. που βρίσκεται σε διώροφη οικοδομή, στην θέση «Άκολη» της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης, της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας, του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Ποσειδώνος, το οποίο βγήκε με τιμή πρώτης προσφοράς 181.700 ευρώ.

Για τη βασική ιδιοκτησία, δηλαδή το σπίτι και συνοδευτικά κτήρια του τραγουδιστή και της συζύγου του, ακολούθησαν διαδοχικοί άγονοι πλειστηριασμοί, μέχρι σήμερα που βγήκε με μειωμένη τιμή εκκίνησης (στο 65% της αρχικής των 593.100 ευρώ), στις 385.515 ευρώ και κατακυρώθηκε με 2 ευρώ παραπάνω, στις 385.517 ευρώ.

Τι είχε δηλώσει

Ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε σχολιάσει το θέμα της εμπλοκής με τους πλειστηριασμούς στην εκπομπή Happy Day του Alpha, τον Σεπτέμβριο του 2025, αναφέροντας:

«Άφησα να το πάρουν το σπίτι, γιατί άμα ήθελα εγώ να το φτιάξω, ήθελα 70.000 ευρώ. Οπότε, το άφησα και το πήραν. Ούτε που με νοιάζουν τα σπίτια, γιατί κανένα από τα εγγόνια μου δεν μπορούν να τα κρατήσουν. Δεν μπόρεσα να τα πληρώσω και τελείωσε, τα πήραν. Εγώ φταίω γι’ αυτό που έγινε. Έκανα λάθος διαχείριση χρημάτων. Τα είχα ξεχάσει τα σπίτια και δεν τα πλήρωνα. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν το σπίτι στην Αχαΐα, ήθελε πολλά λεφτά».

Τι περιλαμβάνει

Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού 3.278,01 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Άκολη της Δημοτικής Ενότητας Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας και έχει πρόσοψη στον αιγιαλό.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, η περιοχή της παραλίας Άκολης διαθέτει μικρή αλλά αξιόλογη τουριστική υποδομή (ξενοδοχεία, συγκροτήματα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, ταβέρνες, εστιατόρια και καφέ μπαρ) ενώ καθίσταται ιδανική επιλογή εξόρμησης τόσο από το Αίγιο όσο και από την Πάτρα. Το εν λόγω ακίνητο είναι γωνιακό, με μικρό πρόσωπο στην παραλία Άκολης, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4,9 χλμ. από το Αίγιο και θεωρείται εύκολα προσβάσιμο οδικώς μέσω της παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών– Κορίνθου και της Ολυμπίας οδού, από τις οποίες απέχει περίπου 550 μέτρα.

Στο οικόπεδο υφίσταται μία διώροφη οικία εμβαδού 187,52 τ.μ., η οποία είναι αποπερατωμένη (ως έτος αποπεράτωσης θεωρείται το 2005), δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες, εμβαδού 65 τ.μ. η κάθε μία, με υπόγειο και διάφορους βοηθητικούς χώρους, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 20 τ.μ. περίπου στην είσοδο του οικοπέδου, μία πισίνα εμβαδού 85 τ.μ., σκεπασμένο μπάρμπεκιου και σκεπασμένες θέσεις στάθμευσης.

Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία, πρόκειται για διώροφη οικοδομή, δύο διώροφες κατοικίες με υπόγειο (ημιτελείς) τυπικής κατασκευής με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πισίνα εντός του παραπάνω οικοπέδου. Η διώροφη οικοδομή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου, είναι σε καλή κατάσταση συντήρησης και διαθέτει εύκολη πρόσβαση τόσο από το βόρειο τμήμα (αιγιαλό) όσο και από το δυτικό. Βόρεια της διώροφης οικοδομής εντοπίζεται η πισίνα εμβαδού 85 τ.μ., ενώ νότια βρίσκεται κτίσμα πρόχειρης κατασκευής που εξυπηρετεί την στάθμευση αυτοκινήτων.

Επιπλέον, κατά την εξωτερική αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο διώροφες κατοικίες (με υπόγειο) βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου και, στην παρούσα φάση, είναι ημιτελείς, με την κτιριακή τους ετοιμότητα να θεωρείται ότι βρίσκεται στο 40%.

Το ακίνητο αυτό είχε περιέλθει στους οφειλέτες Μάκη Χριστοδουλόπουλο και τη σύζυγό του, σε ποσοστό ½ αδιαίρετα στον κάθε ένα από αυτούς κατά πλήρη κυριότητα, δυνάμει συμβολαίου αγοράς το 2000.

Το ακίνητο έφερε αρκετά εμπράγματα βάρη. Ειδικότερα:

-Αναγκαστική κατάσχεση με την επίσπευση της «Cairo No 1 Finance DAC», η διαχείριση των απαιτήσεων της οποίας έχει ανατεθεί στην doValue Greece, για το ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, που οδήγησε και στον πλειστηριασμό.

-Προσημείωση υποθήκης η οποία εγγράφηκε στις 09/08/2016 υπέρ της Eurobank για ποσό 60.972,38 έντοκα.

-Προσημείωση υποθήκης η οποία εγγράφηκε στις 16/12/2016 υπέρ της Eurobank για το ποσό των 40.000 ευρώ, πλέον τόκων και λοιπών εξόδων.

-Προσημείωση υποθήκης η οποία εγγράφηκε στις 31/03/2017 επίσης υπέρ της Eurobank για το ποσό των 160.000CHF (ελβετικών φράγκων) ή 167.966,40 ευρώ, έντοκα.

Το ακίνητο στην Κηφισιά

Η εμπλοκή του Μάκη Χριστοδουλόπουλου με τους πλειστηριασμούς μετράει αρκετά χρόνια. Κάπως έτσι στις 5 Φεβρουαρίου 2025, έχασε άλλο ένα ακίνητο στην περιοχή της Κηφισιάς.

Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, 392,51 τ.μ.,στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, και ειδικότερα στη θέση «Φοίνιξ-Αδάμες» Νέας Κηφισιάς επί της οδού Ήρας 1. Επί του οικοπέδου είχε ανεγερθεί διώροφη οικία που παρέμενε σε ημιτελή κτιριακή ετοιμότητα περί τα 50%-85%. Η οικία αποτελείτο από υπόγειο επιφάνειας 119,39 τ.μ., ισόγειο 119,39 τ.μ. και πρώτο όροφο 115,24 τ.μ. Έτσι, η συνολική διαμορφωμένη μικτή επιφάνεια οικοδομής ήταν 354,02 τ.μ.

Είχε ανεγερθεί περί το 2010 και παρέμενε με ανύπαρκτή συντήρηση ενώ είχαν διαπιστωθεί φθορές και βανδαλισμοί στα εξωτερικά κουφώματα.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το εν λόγω ακίνητο δεν αποτελούσε βεβαίως την κατοικία του δημοφιλούς τραγουδιστή, αλλά την «αιτία» για πολυετή διαμάχη του με τις τράπεζες και τους servicers. Μάλιστα το ακίνητο άρχισε να βγαίνει στο σφυρί τουλάχιστον από το 2017. Συγκεκριμένα στις 12 Απριλίου 2017 είχε βγει με το παλαιό σύστημα πλειστηριασμών, με επισπεύδουσα τη Eurobank και με τιμή πρώτης προσφοράς 375.420 ευρώ. Ωστόσο ούτε τότε, ούτε και στη συνέχεια προσέλκυσε αγοραστικό ενδιαφέρον.

Η τελευταία προσπάθεια μάλιστα έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 2024, αλλά το σφυρί αποδείχθηκε…άσφαιρο ελλείψει πλειοδοτών. Έτσι και καθώς είχαν προηγηθεί τρεις άγονοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, η τιμή πρώτης προσφοράς για τον Φεβρουάριο του 2025 είχε μειωθεί στο 65% της αρχικής, δηλαδή στις 254.150 ευρώ. Τελικά κατακυρώθηκε στις 350.003 ευρώ, δηλαδή με 95.853 ευρώ παραπάνω.

Επισπεύδουσα στον πλειστηριασμό ήταν η doValue Greece ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «Cairo No. 1 Finance Designated Activity Company».

Η πορεία του

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος γεννήθηκε στην Αμαλιάδα, στις 16 Φεβρουαρίου 1948 και δεν αρνήθηκε ποτέ την τσιγγάνικη καταγωγή του. Ο πατέρας του υπήρξε δεξιοτέχνης του κλαρίνου και ο ίδιος από μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη δημοτική και λαϊκή μουσική, ενώ έμαθε να παίζει κιθάρα και κλαρίνο.

Ζώντας μέσα σε δύσκολες συνθήκες αναζήτησε την τύχη του στο τραγούδι ξεκινώντας με δημοτικά σε κέντρα και πανηγύρια, όπου τον ανακάλυψε ο Βασίλης Σαλέας. Μετά τον ερχομό του στην Αθήνα μπήκε στη δισκογραφία από το 1973 και το 1976 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του. Το 1984 συνεργάστηκε με τον Δ. Σαββόπουλο και στην καριέρα του έχει ερμηνεύσει τραγούδια των Καλδάρα, Σαλέα, Πάριου, Περπινιάδη, Σούκα κ.α.

Παράλληλα, ο ίδιος έγραψε τραγούδια για σημαντικούς καλλιτέχνες όπως, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Παπάζογλου, η Γλυκερία κ.α.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν τα «Παντρεμένοι κι οι δυο» «Μελαχρινάκι», «Τα στέφανα», «Πληγωμένο χελιδόνι» και βέβαια το «Προσκλητήριο».

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος δραστηριοποιήθηκε και επιχειρηματικά, κατά το παρελθόν, με το νυχτερινό κέντρο «Γέφυρα» στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ το 2014 κατέβηκε και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα του Βύρωνα Πολύδωρα «Ένωση για την πατρίδα και τον λαό».