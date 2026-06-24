Η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων

Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων ολοκληρώνεται μία ακόμη ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα διαδικασία για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, αλλά και για τις οικογένειές τους, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:

Ως Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συγχαίρουμε όλους τους υποψηφίους για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους. Ο αγώνας που έδωσαν, κάτω από συνθήκες έντονου άγχους, συνεχούς πίεσης και μεγάλων απαιτήσεων, αξίζει τον σεβασμό και την αναγνώριση όλων μας.

Ταυτόχρονα, η ημέρα ανακοίνωσης των βαθμολογιών δεν μπορεί να αποτελεί μόνο αφορμή συγχαρητηρίων ή απογοήτευσης. Οφείλει να αποτελεί και αφορμή προβληματισμού για το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε και για το εκπαιδευτικό σύστημα που θέλουμε.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν ως ένας σκληρός και εξαιρετικά ανταγωνιστικός μηχανισμός επιλογής, ο οποίος συχνά μετατρέπει τη μαθητική ζωή σε μια ατελείωτη κούρσα εξετάσεων. Ένα σύστημα που μετρά κυρίως επιδόσεις και λιγότερο τις πραγματικές δυνατότητες, τα ταλέντα, τις κλίσεις και τις πολλαπλές δεξιότητες των νέων ανθρώπων.

Παράλληλα, οι οικογένειες καλούνται να σηκώσουν ένα δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος προκειμένου να στηρίξουν τα παιδιά τους. Η παραπαιδεία έχει καταστεί σχεδόν αναγκαία προϋπόθεση για τη διεκδίκηση μιας θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις και ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ολοένα αυξανόμενη ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι μαθητές. Η αγωνία της επιτυχίας, ο φόβος της αποτυχίας και η αντίληψη ότι το μέλλον τους κρίνεται σε λίγες ώρες εξετάσεων δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον, το οποίο δεν συνάδει με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας ούτε με τις αρχές μιας σύγχρονης και ανθρωποκεντρικής παιδείας.

Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις:

* Ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης με επαρκή χρηματοδότηση.

* Μείωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

* Στήριξη της ψυχικής υγείας των μαθητών μέσα στα σχολεία.

* Αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών χωρίς την εξάρτηση από την παραπαιδεία.

* Επανεξέταση του τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο ένα δικαιότερο, παιδαγωγικά τεκμηριωμένο και λιγότερο εξετασιοκεντρικό σύστημα.

Στους μαθητές και τις μαθήτριες που πέτυχαν τους στόχους τους εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια. Σε όσους δεν είδαν να δικαιώνονται οι προσδοκίες τους, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ζωή δεν καθορίζεται από μία εξέταση ούτε από μία βαθμολογία. Οι δυνατότητες, τα όνειρα και οι προοπτικές κάθε νέου ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερες από οποιοδήποτε εξεταστικό αποτέλεσμα.

Ως γονείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ένα δημόσιο, ποιοτικό, δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο που θα μορφώνει, θα εμπνέει και θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Γιατί η Παιδεία δεν μπορεί να είναι πεδίο εξαντλητικού ανταγωνισμού. Πρέπει να είναι δικαίωμα, κοινωνικό αγαθό και μοχλός προόδου για κάθε παιδί.

*Πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η Νικολίτσα Λούβαρη και γενική γραμματέας η Κυριακή Κουντούρη.