Real Polls: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ -Στην 4η θέση το ΠΑΣΟΚ

Ο σχηματισμός ενός νέου πολιτικού διπόλου αποτυπώνεται στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, με τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να αναδεικνύονται στους βασικούς πόλους ενός αναδιαμορφωμένου δικομματισμού, με τη διαφορά τους να διαμορφώνεται σε μονοψήφιο ποσοστό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της Real Polls, για λογαριασμό του Protagon, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 25,8%, η ΕΛΑΣ 18,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4%, το ΠΑΣΟΚ 8,9%, το ΚΚΕ 5,4%, η Ελληνική Λύση 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το ΜέΡΑ25 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1%, η Νίκη 0,9%, οι Δημοκράτες-ΠΚ 0,7%, οι Σπαρτιάτες 0,5%, η Νέα Αριστερά 0,2%, Άλλο Κόμμα 4,3%, ενώ οι Αναποφάσιστοι είναι στο 10,8%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηψη ψήφου, το ποσοστό της ΝΔ ανέρχεται στο 28,3%, η ΕΛΑΣ στο 21,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 11,9%, το ΠΑΣΟΚ 9,9%, το ΚΚΕ 6,4%, η Ελληνική Λύση 5,1%, η Φωνή Λογικής 3,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, οι Δημοκράτες-ΠΚ 0,7%, οι Σπαρτιάτες 0,5%, η Νέα Αριστερά 0,2%, Άλλο Κόμμα 4,3%.

«Εκβιαστικό δίλημμα» η σταθερότητα

Το 45,6% δηλώνει ότι είναι «εκβιαστικό δίλημμα» η ιδέα ότι «μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση εγγυάται σταθερότητα».

Πώς κρίνουν ένα κόμμα

Στην ερώτηση για το τι είναι σημαντικό όταν κρίνουν ένα κόμμα, ένα 41,8% απαντά την ικανότητα στη λύση προβλημάτων, γεγονός που εξηγεί και μέρος της πρωτοφανούς στα μεταπολιτευτικά χρονικά πολιτικής ηγεμονίας της ΝΔ. Ακολουθεί πάντως από κοντά η εντιμότητα (39,4%), ενώ η ιδεολογική ταυτότητα (12,6%) και το πρόσωπο του αρχηγού (3,5%) έρχονται πολύ πιο πίσω.

Κριτήρια για τον ιδανικό πρωθυπουργό

Σε ερώτηση τι θα ήθελαν περισσότερο από έναν ιδανικό πρωθυπουργό, πρώτες και σχεδόν ισοδύναμες έρχονται η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία και το κράτος δικαίου (22,5%) μαζί με την αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω μείωσης φόρων (22%). Ακολουθούν η ανάπτυξη και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (16,9%) και το ήθος —«να κυβερνά για τον λαό»— (14,7%).