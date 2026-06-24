Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας στο forum «Jet2 and Greece: A Partnership for Growth»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο forum "Jet2 and Greece: A Partnership for Growth" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική της για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού Olympian Land και την ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών με ισχυρούς τουριστικούς εταίρους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης Λαυρέντιος Βασιλειάδης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής Γεωργία Παπασπύρου. Η παρουσία της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος ανέδειξε τη βούληση για ενεργό διάλογο με κορυφαίους τουριστικούς οργανισμούς και την περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με τη Δυτική Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Olympian Land, το οποίο αναδείχθηκε ως προορισμός με μοναδική ταυτότητα, καθώς συνδυάζει την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά με αυθεντικές εμπειρίες, τον θρησκευτικό τουρισμό, τη γαστρονομία, τον οινοτουρισμό, τις περιπατητικές διαδρομές και τις εμπειρίες τεσσάρων εποχών. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Δυτική Ελλάδα διαθέτει κρίσιμες υποδομές που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και την προσβασιμότητά της, όπως η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, οι οδικοί άξονες Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός και Αμβρακία Οδός, το λιμάνι της Πάτρας, οι μαρίνες, ο αναπτυσσόμενος τομέας της κρουαζιέρας στο Κατάκολο και τα αεροδρόμια Αράξου και Ακτίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος τόνισε ότι η παρουσία της Jet2 στην Ελλάδα αποτελεί στρατηγική επένδυση εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό, με σημαντικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στην εθνική οικονομία. Υπογράμμισε επίσης ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ακολουθεί συνεκτική στρατηγική εξωστρέφειας, επενδύοντας στην προβολή ενός σύγχρονου, βιώσιμου και πολυθεματικού τουριστικού προϊόντος.

Στις επαφές του ο κ. Σακελλαρόπουλος σημείωσε ότι η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια, ενώ εξέφρασε την ετοιμότητα της Δυτικής Ελλάδας να συνεργαστεί ακόμη πιο στενά με τη Jet2, μέσα από κοινές δράσεις προβολής, αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων marketing και ανάδειξη νέων θεματικών εμπειριών με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.