Σοκ στα Κουφονήσια από τον αιφνίδιο θάνατο 23χρονης

Σοκ έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας στο Κουφονήσι, η οποία έχασε τη ζωή της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Λίγες ώρες πριν από την κατάρρευσή της, είχε δειπνήσει σε γνωστό κατάστημα του Κουφονησίου και στη συνέχεια είχε βγει για ποτό, χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγική εξέλιξη.

Κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, η 23χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές.

Οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου έσπευσαν στο σημείο και έδωσαν μάχη επί περίπου μιάμιση ώρα για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σύντροφος της νεαρής, με τον οποίο περνούσε τις τελευταίες ημέρες στο νησί, κλήθηκε να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα.