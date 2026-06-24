ΠΔΕ: Παίρνει μορφή το υπερσύγχρονο κτίριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Επίσκεψη στο κτίριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, προκειμένου να δει από κοντά την εξέλιξη των εργασιών ριζικής αναβάθμισης, πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 26 Ιουνίου 2026, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Σε συνάντηση που είχε με τα μέλη της Διοίκησης, "διαπιστώθηκε η πρόοδος ενός έργου που θα προσφέρει στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα μια σύγχρονη και λειτουργική στέγη" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Και προσθέτει: "Η πρώτη φάση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 982.000 ευρώ, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, το Επιμελητήριο μετατράπηκε από ένα ενεργοβόρο κτίριο (κατηγορίας Ε) σε ένα υπερσύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο, με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και χαμηλές εκπομπές ρύπων (κατηγορίας Α).

Οι εργασίες, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2021-2027, αφορούν αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων με νέα ενεργειακά, τοποθέτηση εξωτερικής/εσωτερικής θερμομόνωσης, εγκατάσταση νέων αντλιών θερμότητας αέρος-νερού και νέας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, τοποθέτηση φωτιστικών τεχνολογίας LED, εγκατάσταση προηγμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου, τοποθέτηση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος.

Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της δεύτερης φάσης, προϋπολογισμού 1.373.266,63 ευρώ (με χρηματοδότηση από το ΤΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων). Το έργο εξελίσσεται βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, έχοντας ήδη υλοποιηθεί περίπου το 25% του φυσικού αντικειμένου.

Οι επεμβάσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση των υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης και περιλαμβάνουν:

Τη δημιουργία σύγχρονου, υβριδικού συνεδριακού χώρου 141 θέσεων, εξοπλισμένου με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

Την πλήρη ανακαίνιση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο υπόγειο.

Την αναδιάταξη των γραφειακών χώρων στους ορόφους.

Τη διασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας με την εγκατάσταση ευρύχωρου ανελκυστήρα και για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Στη συνάντηση, από την πλευρά του Επιμελητηρίου συμμετείχαν ο πρόεδρος Θεόδωρος Λουλούδης, οι αντιπρόεδροι Αντώνης Κουνάβης, Παναγιώτης Βασιλείου, ο υπεύθυνος Στήριξης Επιχειρήσεων Γιάννης Χριστόπουλος, ο επικεφαλής Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα Γιώργος Παπαχριστόπουλος, ο διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ Δημήτρης Καραγιάννης. Κατά την επίσκεψή του, τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χάρης Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος, καθώς επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, δεδομένου ότι το έργο εκτελείται από τη Διεύθυνση Έργων της ΠΕ Αχαΐας".