Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών από 25 Ιουνίου έως και 1η Ιουλίου 2026

Το πρόγραμμα προβολών στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει ως εξής:

Aπό την Πέμπτη 25/6 έως την Κυριακή 28/6

Δύο προβολές:

Ώρα έναρξης 21:00

«Toy Story 5»

Διάρκεια: 102 λεπτά

Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια

Ημερομηνία κυκλοφορίας:18/6/2026.

Διανομή από την Feelgood.

Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie.

Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο;

Ώρα έναρξης 22:45

«Εμμονή-Obsession»

Καταλληλότητα: Κ18

Διάρκεια: 108 λεπτά

Κατηγορία: Τρόμου.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026

Διανομή: Tanweer

Σκηνοθεσία: Curry Barker.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Μέγκαν Λόουλες, Άντι Ρίχτερ.

Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα.

Το φιλμ "Εμμονή-Obsession" την 1η εβδομάδα προβολής του στη χώρα μας έχει ήδη κόψει πάνω από 50.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό το "Obsession" σαρώνει και ήδη έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 334,4 εκατ. δολάρια.

Aπό την Δευτέρα 29/6 έως την Τετάρτη 1/7/2026 στο θερινό Σινέ Κάστρο στο Ρίο

Δύο Προβολές

Ώρα έναρξης 21:00

«Toy Story 5»

Διάρκεια: 102 λεπτά

Ταινία ψηφιακού ανιμέισον της Pixar & της Ντίσνει σε σκηνοθεσία του Άντριου Στάντον.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:18/6/2026

Διανομή από την Feelgood.

To φιλμ στο ξεκίνημα προβολής του στη χώρα μας ήρθε 1ο στο box office με 65.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις του "Toy Story 5" είναι στα 330 εκατ. δολάρια.

Ώρα έναρξης 22:45

«Θανάσιμα Πλούσιος-How to Make a Killing»

Καταλληλότητα: Κ12

Διάρκεια: 105 λεπτά

Κατηγορία: Ψυχολογικό θρίλερ, δραματική κομεντί

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026

Σκηνοθεσία: John Patton Ford

Παίζουν οι ηθοποιοί: Glen Powell, Margaret Qualley & ο Ed Harris.

Αποκηρυγμένος από τη γέννησή του από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ Ρέντφελοου δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του, όσοι συγγενείς κι αν σταθούν εμπόδιο στο δρόμο του.

Διανομή από Σπέντζος Φιλμ.

Όπως διαβάσαμε στο flix.gr, πρόκειται για ριμέικ ριμέικ μιας παλιάς, θρυλικής ταινίας των βρετανικών Ealing Studios, του «Kind Hearts and Coronets-13ος Κληρονόμος» του Ρόμπερτ Χάμερ με τον Άλεκ Γκίνες, μία ταινία που διέθετε τις περισσότερες από τις αρετές του βρετανικού φλέγματος (πνεύμα, σωματική κωμωδία και αλάνθαστο σενάριο).

Το νέο φιλμ «Θανάσιμα Πλούσιος» έκοψε στο ξεκίνημα προβολής του σε 31 αίθουσες πανελλαδικά, 4.691 εισιτήρια.

ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ

ΤΗΛ 2610994765

www.cinekastro.wordpress.com