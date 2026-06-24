Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η τυχαία συνάντησή του με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ

Τον ενθουσιασμό του έδειξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μετά την τυχαία συνάντηση που είχε με τον διάσημο ηθοποιό Χάρβεϊ Καϊτέλ.

Ο παρουσιαστής, Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε μία κοινή τους φωτογραφία στα social media εκφράζοντας τον θαυμασμό και την εκτίμησή του για τον αγαπημένο του ηθοποιό, Χάρβεϊ Καϊτέλ και μιλώντας για μία στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ,

Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στην Ελλάδα για να δώσει το «παρών» στο 16ο Athens Open Air Film Festival και κατά την αναχώρησή του από τη χώρα ο τυχερός παρουσιαστής τον συνάντησε στο αεροδρόμιο.

«Απίστευτο. Να πηγαίνεις να αφήσεις τις βαλίτσες σου και να είναι δίπλα σου ο αγαπημένος σου ηθοποιός ένας ζωντανός μύθος. Χάρβεϊ Καϊτέλ. Μιλήσαμε (όσο μπόρεσα, φαινόταν ότι καταλάβαινε γιατί μου απαντούσε) για την Ελλάδα, για τον Αγγελόπουλο και τη Φλώρινα.

Μου είπε πόσο λατρεύει τη χώρα μας, με συγκίνησε πολύ και η σύζυγός του, υπέροχη. Τι να πρωτοθυμηθώ: Reservoir Dogs, Κακόφημοι δρόμοι, Taxi driver, Θέλμα και Λουίζ, Pulp fiction, Μαθήματα πιάνου, The Grand Budapest Hotel και τόσα άλλα. Υπέροχη στιγμή, από αυτές που δεν θα ξεχάσω ποτέ».