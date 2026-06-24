Μαρία Κίτσου: «Ζω για το τσαλάκωμα, τη μεταμόρφωση»

Για το νέο της ξεκίνημα στον χώρο της κωμωδίας μίλησε η ηθοποιός Μαρία Κίτσου, η οποία ήταν καλεσμένη της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης (24/6/2026).

Η Μαρία Κίτσου παραδέχεται πως η κωμωδία είναι ένα είδος που επιθυμούσε καιρό να δοκιμάσει και το οποίο λειτουργεί για την ίδια ως ψυχοθεραπεία, καθώς μέχρι τώρα ήταν ταυτισμένη κυρίως με δραματικούς ρόλους.

«Το τρομερό που συμβαίνει στην κωμωδία, που δεν συμβαίνει στο δράμα, που υπάρχει άμεση ανταπόκριση του αστείου, του χειροκροτήματος, του γέλιου του κοινού. Στην κωμωδία το καταλαβαίνεις από την ησυχία που θα κάνουνε, από το χειροκρότημα στο τέλος, εκεί είναι άμεσο. Για μένα είναι πραγματικά δώρο αυτό που συνέβη», δηλώνει η Μαρία Κίτσου.

«Μου αρέσει να τσαλακώνομαι εν τω μεταξύ, μου αρέσουν οι νέες προκλήσεις, οπότε όλο αυτό ήταν κάτι καινούριο, γιατί βαριέμαι, η αλήθεια είναι, τα ίδια και τα ίδια. Νομίζω ότι ήμουνα μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για το κοινό, δεν το περιμένανε», παραδέχεται η πρωταγωνίστρια.

«Το να κάνεις τον άλλον να γελάσει από το να συγκινηθεί, είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν γελάει ο κόσμος εύκολα, πρέπει να είναι πολύ πετυχημένο το αστείο. Φυσικά και το να κάνεις τον κόσμο να κλάψει είναι πάρα πολύ δύσκολο και να τον ανατριχιάσεις και να τον συγκλονίσεις και να συμπάσχει μαζί σου.

Στην επαρχία ο κόσμος το έχει πολύ περισσότερη ανάγκη το γέλιο και έχει μια, έναν αυθορμητισμό και γελάει πολύ πιο εύκολα. Εδώ στην Αθήνα είμαστε πιο μαζεμένοι», λέει η Μαρία Κίτσου.

«Εμένα με ανεβάζει πάρα πολύ ο κωμικός ρόλος. Ο δραματικός, τον παίρνω μαζί μου, τον κουβαλάω μετά την παράσταση, πριν την παράσταση, το άγχος είναι τεράστιο.

Εγώ δηλαδή, γυρνάω σπίτι έτσι μέσα στην κατήφεια, στενοχωρημένη, κουβαλάω πάντα αυτό που έχω ζήσει, ενώ με την κωμωδία βγαίνεις ελαφρύς, τελείωσε. Έχεις περάσει και καλά, τα παιδιά είναι όλα φανταστικά, είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί που παίζουνε, δηλαδή πέρα από τον Τόλη Παπαδημητρίου που γράφει και το κείμενο και εντάξει τον λατρεύω σαν ηθοποιό, σαν τα πάντα, δηλαδή ήταν εμπειρία για μένα αυτή η γνωριμία.

Ζω για το τσαλάκωμα, τη μεταμόρφωση, δεν έχει σημασία, δηλαδή ο ηθοποιός πρέπει να δοκιμάζεται στα πάντα», καταλήγει η Μαρία Κίτσου.