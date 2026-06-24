Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σε μουσικό βίντεο κλιπ του 2014

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ήταν 23 ετών το 2014, όταν έπαιρνε μέρος στο βίντεο κλιπ του τραγουδιστή Χρήστου Ασλάνη. Πολύ πριν την είσοδό της στην Ευρωβουλή και τη δράση της με τη «Φωνή Λογικής», αλλά και την προηγούμενη παρουσία της στη Νέα Δημοκρατία, είχε κάνει ένα σύντομο «πέρασμα» από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ακολούθησε τις οδηγίες του σκηνοθέτη και το βίντεο κλιπ δημοσιοποιήθηκε, μια περίοδο που η ίδια δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστή. Τα επόμενα χρόνια αφοσιώθηκε στην πολιτική και κατάφερε να υλοποιήσει μια σειρά από στόχους που είχε βάλει.

Το τραγούδι «Πλανήτης Γη» του Χρήστου Ασλάνη κυκλοφόρησε το 2014, σε μουσική των Σωτήρη Νούκα και Σάκη Αζά, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο ίδιος ο ερμηνευτής και η Λία Σιούτη. Το βίντεο έχει αναρτηθεί στο YouTube εδώ και περίπου οκτώ χρόνια.

Στο συγκεκριμένο κλιπ, η Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφανίζεται ως σύντροφος του τραγουδιστή, με τους δύο να αποτυπώνονται σε σκηνές τρυφερότητας και αγκαλιών καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο.

Το βίντεο κλιπ έχει αναρτηθεί και στο YouTube, στο κανάλι του τραγουδιστή πριν από 8 χρόνια. Οι προβολές έχουν ξεπεράσει τις 28.000.