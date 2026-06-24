Έφυγε από τη ζωή η Ηλέκτρα, αδελφή της Κωνσταντίνας και θεία του σκηνοθέτη Τηλέμαχου Τσαρδάκα

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Ηλέκτρας, αδελφής της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα και θείας του σκηνοθέτη Τηλέμαχου Τσαρδάκα.

Η Κωνσταντίνα Τσαρδάκα αποχαιρέτησε δημοσίως την αδελφή της με συγκινητική ανάρτηση, στην οποία ανακαλεί κοινές στιγμές και αναμνήσεις μιας ζωής: «Τόσα χρόνια πορευτήκαμε μαζί. Μαζί σε ταξίδια, μαζί σε γιορτές και μαζί από το 2001 σε κοινές δισκοπές στη Χίο. Ήταν στη δική μου μοίρα να αποχωριστούμε από εδώ, από τη Χίο. Την ώρα που η κιθάρα χορδίστηκε για τα κοινά μας τραγούδια».

Με λόγια βαθιά συγκινητικά, η Κωνσταντίνα ολοκλήρωσε την ανάρτησή της: «Στο καλό, αγαπημένη μου Ηλέκτρα, αδελφούλα μου. Δώσε φιλιά στους τόσους αγαπημένους μας εκεί ψηλά».