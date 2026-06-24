Μια βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση από την Πολιτιστική Δράση Δ.Ε. Βραχναιίκων

Η Πολιτιστική Δράση Δημοτικής Ενότητας Βραχναιίκων προσκαλεί το κοινό στην ετήσια εκδήλωση των Χορευτικών Τμημάτων της, που είναι προγραμματισμένη γι' αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026.

Μια βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση, στους χορούς, στα τραγούδια και στις αξίες που περνούν από γενιά σε γενιά και κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 & ώρα 20:00 στο Αίθριο του Παλαιού Σταθμού ΟΣΕ Βραχναΐκων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι χορευτές μας, μικροί και μεγάλοι, θα παρουσιάσουν με μεράκι και αγάπη χορούς από διάφορες γωνιές της Ελλάδας, συνοδευόμενοι από εξαιρετικούς μουσικούς και ερμηνευτές.

Σας περιμένουμε να γίνετε μέρος αυτής της γιορτής, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των παιδιών και των ενηλίκων χορευτών μας και να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τους ήχους, τις φορεσιές και τους χορούς της πατρίδας μας.

Γιατί η παράδοση δεν είναι το παρελθόν. Είναι η γέφυρα που μας οδηγεί στο μέλλον. Η παρουσία σας θα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για όλους μας.

Ακόμα η Θεατρική Ομάδα της Πολιτιστικής Δράσης Βραχναιίκων πρόκειται να παρουσιάσει την παράσταση με τίτλο «Εσωτερικαί Ειδήσεις» του Μάριου Ποντίκα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 & ώρα 21:30 στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης.

Μετά από μήνες προετοιμασίας, δουλειάς και δημιουργίας, ανεβαίνουμε στη σκηνή για να μοιραστούμε μαζί σας μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία. Η παρουσία και το χειροκρότημά σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους μας!

Σας περιμένουμε να γεμίσουμε το θέατρο και να περάσουμε μαζί μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη θέατρο, χαμόγελα και συγκίνηση, αναφέρει η σχετική ανάρτηση στο facebook.

*H ίδια παράσταση σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια του Πατρινού ηθοποιού Στέλιου Σοφού θα παιχθεί από τη Θεατρική Ομάδα της Πολιτιστικής Δράσης Βραχναιίκων και το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στις 9.30 το βράδυ στο αίθριο του παλαιού σταθμού σταθμού του ΟΣΕ στα Βραχναίικα.