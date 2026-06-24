Χριστίνα Λαμπίρη: «Είναι ο καημός μου να κάνω εκπομπή στην ΕΡΤ»

Η Χριστίνα Λαμπίρη μίλησε σήμερα (24.06.2026) στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, για την επιθυμία να βρεθεί κάποια στιγμή στη δημόσια τηλεόραση αλλά και για την ιδανική, για εκείνη, τηλεοπτική επιστροφή.

«Είναι ο καημός μου να κάνω εκπομπή στην ΕΡΤ. Όσο manifest κι αν έχω κάνει, δεν μου ‘χει κάτσει. Κάτι δεν κάνω σωστά. Φυσικά και αγαπώ την εκπομπή που κάνουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, που θεωρώ ότι είναι υπόδειγμα τηλεοπτικής εκπομπής» επισήμανε, αρχικά, η γνωστή δημοσιογράφος για την επιθυμία να βρεθεί κάποια στιγμή στη δημόσια τηλεόραση.

«Είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή άλλωστε εγώ δεν πιστεύω στο infotainment καθόλου. Η δημόσια τηλεόραση, για μένα, είναι prestige παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή το ‘χα πει δημόσια και ένιωσα την κατακραυγή των εκπομπών. Δεν είπα ότι δεν ευγνωμονώ το μέσο που μου έδωσε την ευκαιρία να ξεχωρίσω και να κάνω καλά τη δουλειά μου».

«Η δημόσια τηλεόραση, όμως, έχει την άνεση να κάνει μια τηλεόραση που πιστεύω ακράδαντα ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν να την κάνουν αλλά δεν τους επιτρέπεται» συμπλήρωσε, ακόμα, η Χριστίνα Λαμπίρη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.