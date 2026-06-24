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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 25-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΘΕΟΔ. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΕΤΩΝ  88

Κηδεύουμε την Πέμπτη  25-6-2026 & ώρα 12 μεσ.  από τον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Ελίκης  Αιγίου. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΤΖΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΙΔΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 78

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 και ώρα 10.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στις Πόρτες Αχαΐας}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Οικονομόπουλος, Παναγιώτης Οικονομόπουλος

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική & Ιωάννης Αντωνόπουλος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΡΟΪΔΩ ΗΣΑΪΛΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 - 6 - 2026 & ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 9.30 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΒΑΣΩ ΗΣΑΪΛΙΔΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΑΛΙΑ ΗΣΑΪΛΙΔΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΗΣΑΪΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ  ΙΩΑΝ. ΒΟΝΑ

ΕΤΩΝ  68

Κηδεύουμε  την Πέμπτη  25-6-2026 & ώρα 11 π. μ.  από τον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΥΣΕΚΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ

Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΒΟΝΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΡ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ 

ΕΤΩΝ 52 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΕΛΑΤΗ 

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΛΙΖΑ ΚΕΡΡ 

Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ: ΤΑΚΗΣ ΤΖΕΛΑΤΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞ ΚΑΙ ΚΑΘ ΚΡΟΝΤΗΡΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΛΑΜΠΡΟ ΦΩΤ. ΚΟΤΡΩΤΣΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ – ΕΤΩΝ 96

Κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Συχαινών.

Τα παιδιά του: Ελένη και Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Μαρία και Νίκος Γράψας.

Τα εγγόνια του: Μαριλένα και Ανδρέας, Αλέξανδρος και Αφροδίτη, Αθηνά, Βασιλική

Τα δισέγγονα του: Φάνης, Νάσος, Ελεάννα

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

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#tags Κηδείες Γραφείο Τελετών Μπούρας Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γραφείο Τελετών Ανδρέου Κιάφα Σαμιώτης Τσανταρλιώτης
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Πένθη
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