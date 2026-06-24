Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 25-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΔ. ΠΕΤΡΙΔΗ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Ελίκης Αιγίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΤΖΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΙΔΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 78
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 και ώρα 10.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στις Πόρτες Αχαΐας}.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Οικονομόπουλος, Παναγιώτης Οικονομόπουλος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική & Ιωάννης Αντωνόπουλος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΡΟΪΔΩ ΗΣΑΪΛΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 - 6 - 2026 & ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 9.30 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΒΑΣΩ ΗΣΑΪΛΙΔΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΑΛΙΑ ΗΣΑΪΛΙΔΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΗΣΑΪΛΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΒΟΝΑ
ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΥΣΕΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΒΟΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΡ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΕΤΩΝ 52
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΕΛΑΤΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΛΙΖΑ ΚΕΡΡ
Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ: ΤΑΚΗΣ ΤΖΕΛΑΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞ ΚΑΙ ΚΑΘ ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΛΑΜΠΡΟ ΦΩΤ. ΚΟΤΡΩΤΣΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ – ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Συχαινών.
Τα παιδιά του: Ελένη και Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Μαρία και Νίκος Γράψας.
Τα εγγόνια του: Μαριλένα και Ανδρέας, Αλέξανδρος και Αφροδίτη, Αθηνά, Βασιλική
Τα δισέγγονα του: Φάνης, Νάσος, Ελεάννα
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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