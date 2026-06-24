Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 25-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΔ. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Ελίκης Αιγίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΤΖΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΙΔΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 78

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 και ώρα 10.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στις Πόρτες Αχαΐας}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Οικονομόπουλος, Παναγιώτης Οικονομόπουλος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική & Ιωάννης Αντωνόπουλος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΡΟΪΔΩ ΗΣΑΪΛΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 - 6 - 2026 & ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 9.30 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΒΑΣΩ ΗΣΑΪΛΙΔΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΑΛΙΑ ΗΣΑΪΛΙΔΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΗΣΑΪΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΒΟΝΑ

ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΥΣΕΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΒΟΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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