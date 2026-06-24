Δολοφονία Σταυρούλας: Στο μικροσκόπιο οι αναλήψεις από τις κάρτες της - Πώς αποκαλύφθηκε η σκηνοθετημένη ληστεία

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν οι τελευταίες κινήσεις από τους λογαριασμούς της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε στα Χανιά.

Τα τραπεζικά στοιχεία, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις με τις δύο χρεωστικές κάρτες της, αναμένεται να παραδοθούν στις Αρχές μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, ώστε να αποσαφηνιστούν οι κινήσεις του 43χρονου ενοικιαστή μετά το έγκλημα.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι, αφού έκανε τις αναλήψεις, παρέδωσε τις δύο κάρτες σε έναν αλλοδαπό άνδρα αγνώστων στοιχείων, ο οποίος -όπως υποστήριξε- αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, λέγοντάς του πως οι λογαριασμοί περιείχαν σημαντικά χρηματικά ποσά. Οι Αρχές αναζητούν τον συγκεκριμένο άνδρα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για εργάτη που απασχολούνταν στα χωράφια του 43χρονου, ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο να προχώρησε και εκείνος σε αναλήψεις.

Χανιά: Ο κατηγορούμενος έκανε συνολικές αναλήψεις 1800 ευρώ -«Στη μία κάρτα ήταν σημειωμένο το PIN»

«Στη μία κάρτα ήταν σημειωμένο το PIN», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ο 43χρονος, υποστηρίζοντας ότι έκανε αναλήψεις συνολικού ύψους 1.800 ευρώ χωρίς να ελέγξει το υπόλοιπο του λογαριασμού. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ενώ η άτυχη γυναίκα βρισκόταν νεκρή μέσα στο σπίτι, έχοντας δεχθεί το θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι με κούτσουρο, εκείνος αποφάσισε να σκηνοθετήσει ληστεία προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Βήμα-βήμα οι κινήσεις του 43 χρονου μετά την δολοφονία

Όπως περιέγραψε, εντόπισε τις δύο κάρτες πεσμένες στον χώρο, τις πήρε και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο επαγγελματικό του βαν. Διανύοντας περισσότερα από έξι χιλιόμετρα, έφτασε σε ΑΤΜ στην περιοχή των Μουρνιών, όπου προχώρησε σε ανάληψη 1.000 ευρώ. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 21:00, μετέβη σε δεύτερο ΑΤΜ που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ στους Αγίους Αποστόλους και, χρησιμοποιώντας τη δεύτερη κάρτα, έκανε ανάληψη ακόμη 800 ευρώ. «Δεν γνώριζα τι ποσό υπήρχε στον λογαριασμό της Σταυρούλας. Το έκανα για να φανεί ότι είχε προηγηθεί ληστεία και να μη συνδεθώ με τον θάνατό της», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων, η τελευταία καταγεγραμμένη παρουσία της 45χρονης εντοπίζεται σε απόσταση 83 μέτρων από το σπίτι στο Βαρύπετρο όπου δολοφονήθηκε, στις 30 Μαΐου. Σε βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται να κατευθύνεται προς το σημείο κρατώντας σακούλες με ψώνια, με την ώρα καταγραφής να είναι 16:18.

Περίπου μία ώρα αργότερα, βάσει των περιγραφών του κατηγορούμενου, δέχθηκε το μοιραίο χτύπημα και άφησε την τελευταία της πνοή.

Την Παρασκευή η απολογία

Την Τρίτη ο 43χρονος πέρασε δύο φορές το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων. Αρχικά απολογήθηκε ενώπιον του Ανακριτή για τα δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούσε σε χωράφι του και αργότερα επέστρεψε προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για την ανθρωποκτονία της 45χρονης. Έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.