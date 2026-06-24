Αυστραλία: Μπάρμαν εντόπισε τεχνικό κενό σε ATM και έβγαζε εκατομμύρια- Πώς τα ξόδεψε

Μέσα σε μία μέρα, από 3 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό, ένας Αυστραλός βρέθηκε να μπορεί να κάνει αναλήψεις από ATM χωρίς κανένα όριο. Και τώρα περιγράφει πώς τα ξόδεψε και γιατί αποφάσισε να παραδοθεί.

Ο Νταν Σόντερς, από τη Βικτόρια της Αυστραλίας, έγινε πρωτοσέλιδο το 2011 όταν ανακάλυψε ένα τεχνικό σφάλμα στα ΑΤΜ της National Australia Bank (NAB), το οποίο του επέτρεπε να κάνει αναλήψεις χωρίς ουσιαστικά κανένα όριο. Εκείνη την περίοδο εργαζόταν ως μπάρμαν και, όπως είπε, τα χρήματα άλλαξαν εντελώς τη ζωή του.

Ο Σόντερς βρισκόταν σε ένα μπαρ ένα βράδυ όταν χρειάστηκε να βγάλει μετρητά από ένα ΑΤΜ. Όταν έλεγξε το υπόλοιπο του λογαριασμού του, διαπίστωσε ότι είχε μόλις 3 δολάρια. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε να δοκιμάσει να κάνει ανάληψη 100 δολαρίων. Αν και στην οθόνη εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος, τα χρήματα τελικά εκταμιεύθηκαν.

Όπως αφηγήθηκε ο ίδιος: «Σκεφτόμουν πόσο παράξενο ήταν όλο αυτό, γι' αυτό έβαλα ξανά την κάρτα στο ΑΤΜ και άρχισα να πειραματίζομαι».

Αργότερα κατάλαβε τι ακριβώς συνέβαινε. «Υπήρχε μια καθυστέρηση μεταξύ αυτού που μου έδινε το ΑΤΜ και του πραγματικού υπολοίπου του τραπεζικού μου λογαριασμού. Αυτό σήμαινε ότι όσα χρήματα κι αν ξόδευα, μπορούσα να τα ‘καλύπτω’ κάνοντας κάθε βράδυ μια απλή μεταφορά μεταξύ του πιστωτικού μου λογαριασμού και του λογαριασμού αποταμίευσης. Μπορούσα ουσιαστικά να ‘δημιουργώ’ χρήματα πραγματοποιώντας μια μεταφορά μεταξύ 01:00 και 03:00 τα ξημερώματα. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι εκείνες τις ώρες τα ΑΤΜ τίθενται προσωρινά εκτός σύνδεσης (offline)».

Μέσα σε 4,5 μήνες έβγαλε από το ΑΤΜ περίπου 1,6 εκατομμύρια δολάρια

Από 3 δολάρια που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό, μέσα στους επόμενους 4,5 μήνες κατάφερε να αποκτήσει συνολικά περίπου 1,6 εκατομμύρια δολάρια και τώρα αποκάλυψε τον πολυτελή τρόπο ζωής που έκανε αλλά και τους λόγους που τον οδήγησαν τελικά να παραδοθεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Insight» του SBS, ο Νταν Σόντερς, είπε: «Ανακάλυψα ένα κενό στο σύστημα της NAB, μέσω του οποίου μπορούσα να εμφανίζω τον τραπεζικό μου λογαριασμό σαν να είχε μέσα εκατομμύρια δολάρια, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε».

«Στη συνέχεια μπορούσα να πάω σε ένα κατάστημα της τράπεζας, να ρωτήσω τον υπάλληλο πόσα χρήματα υπήρχαν στον λογαριασμό μου και εκείνος μου απαντούσε ότι υπήρχαν 1,6 εκατομμύρια δολάρια, επιτρέποντάς μου να κάνω αναλήψεις για ό,τι ήθελα. Ήταν σαν να ανακάλυπτε ένας άνθρωπος των σπηλαίων τη φωτιά για πρώτη φορά», πρόσθεσε, τονίζοντας πως η δυνατότητα να ξοδεύει ατελείωτα χρήματα έγινε «εξαιρετικά εθιστική».

Πώς ξόδεψε τα χρήματα

Στη συνέχεια αποκάλυψε πού κατέληξαν τα χρήματα. «Ο καλύτερος τρόπος να το περιγράψω είναι ότι μαζεύεις όλους τους φίλους σου σε έναν κύκλο και τους λες: "Λοιπόν, τι θέλετε να κάνουμε σήμερα;"», ανέφερε. «Άλλος ήθελε αυτοκίνητο, άλλος ήθελε άλογο. Το άλογο κόστισε περίπου 50.000 δολάρια. Θυμάμαι ένα βράδυ που πλήρωσα το δείπνο για όλους τους πελάτες ενός εστιατορίου. Τότε μια γυναίκα με πλησίασε και με ρώτησε: "Είσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Αυστραλία;" Κι εγώ της απάντησα: "Όχι, όχι... νομίζω ότι είμαι ο έβδομος"».

Ο Σόντερς δήλωσε ότι η δυνατότητα να ξοδεύει όσα χρήματα ήθελε του έδωσε αυτοπεποίθηση που δεν είχε νιώσει ποτέ προηγουμένως. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι ταυτόχρονα ζούσε με έντονο άγχος. «Πίστευα ότι θα με συλλάβουν ανά πάσα στιγμή», είπε. «Έβλεπα εφιάλτες ότι μια ομάδα SWAT θα εισέβαλε στο σπίτι μου. Δεν ξέρω γιατί φανταζόμουν ομάδα SWAT. Δεν είχα καν όπλα».

Παραδόθηκε στην τράπεζα, αλλά τον συνέλαβαν 3 χρόνια μετά

Τελικά, οι τύψεις έγιναν αφόρητες και αποφάσισε να παραδοθεί στην τράπεζα. «Μου είπαν ότι θα έρχονταν να με συλλάβουν. Αλλά δεν συνέβη απολύτως τίποτα για περίπου 3 χρόνια. Το άγχος μεγάλωνε και τελικά ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω αυτό που θεωρούσα σωστό. Έτσι μίλησα στα ΜΜΕ για όσα είχαν συμβεί, μόνο και μόνο για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου».

Παραδέχθηκε επίσης ότι τα χρήματα τον είχαν αλλάξει ως άνθρωπο. «Ένιωθα ότι είχα χάσει τον εαυτό μου. Δεν ήξερα πλέον ποιος ήμουν και δεν μου άρεσε ο άνθρωπος που είχα γίνει».

Όπως είπε, η αστυνομία εξέδωσε τελικά ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και του απήγγειλε κατηγορίες. Καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση, υποχρεώθηκε να εκτελέσει 18 μήνες κοινωφελούς εργασίας και του επιβλήθηκε πρόστιμο 250.000 δολαρίων.

Γιατί δεν εξαφανίστηκε στο εξωτερικό

Σε άρθρο που έγραψε για το news.com.au το 2018, εξήγησε γιατί δεν εξαφανίστηκε στο εξωτερικό και να γίνει φυγάς.

«Για μένα δεν ήταν ποτέ θέμα χρημάτων. Ήταν θέμα εμπειριών και του τι μπορούσα να κάνω με αυτή τη "μαγική" τραπεζική κάρτα», έγραψε. «Αυτό που μου πρόσφερε άθελά της η τράπεζα έμοιαζε με εκείνα τα βιβλία όπου εσύ επιλέγεις την εξέλιξη της ιστορίας. Δεν ήξερα πόσο θα διαρκούσε και περίμενα κάθε μέρα ότι θα τελείωνε. Έτσι αποφάσισα απλώς να συνεχίσω μέχρι η τράπεζα να το σταματήσει. Όμως δεν το έκανε ποτέ. Ύστερα από τεσσεράμισι μήνες, σταμάτησα οικειοθελώς να πραγματοποιώ τις μεταφορές χρημάτων. Είχα πάντοτε την πρόθεση να αναλάβω την ευθύνη των πράξεών μου. Γι' αυτό δεν μετέφερα εκατομμύρια δολάρια της τράπεζας σε λογαριασμούς στο εξωτερικό ούτε εξαφανίστηκα σε κάποιο τροπικό νησί. Θα μπορούσα να το είχα κάνει πολύ εύκολα και μάλιστα είχα σχεδιάσει ακριβώς πώς».

Πρόσθεσε ότι πολλοί τον έχουν ρωτήσει γιατί δεν επέλεξε να γίνει διεθνής φυγάς. «Αυτό θα σήμαινε ότι θα άφηνα πίσω την οικογένεια και τους φίλους μου και θα ζούσα για πάντα κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο μου, φοβούμενος μήπως με συλλάβουν», είπε.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να ξαναδώ τη μητέρα μου ή να απολαύσω απλά πράγματα, όπως να παρακολουθήσω έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο MCG (Melbourne Cricket Ground) ή να λέω ανοησίες με τους φίλους μου πίνοντας μερικές μπύρες».

Ο ίδιος δήλωσε ότι τώρα, που όλα ανήκουν στο παρελθόν, δεν έχει καμία επιθυμία να επιστρέψει στον πολυτελή τρόπο ζωής που ζούσε τότε. «Έβλεπα ανθρώπους να ζουν έτσι όσο εργαζόμουν πίσω από το μπαρ και ήθελα να το βιώσω κι εγώ. Όμως, τελικά, το γρασίδι δεν είναι πάντα πιο πράσινο στην απέναντι πλευρά», είπε.