Πάτρα: Απόψε Τετάρτη στο Royal η μουσική παράσταση - αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό

Το περιοδικό “Πατρινόραμα” παρουσιάζει απόψε Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 21:00 στον Πολυχώρο Royal στην Ακτή Δυμαίων, μια ξεχωριστή μουσική παράσταση αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Γιάννη Σπανό, έναν δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές μελωδίες.

Με τίτλο «Μια Αγάπη για το Καλοκαίρι», από το ομώνυμο τραγούδι του, η μουσική βραδιά υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό σε μια εποχή γεμάτη αναμνήσεις, συγκίνηση και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι.

Στη σκηνή θα βρεθούν δύο αγαπημένοι ερμηνευτές και στενοί συνεργάτες του μεγάλου συνθέτη Γιάννη Σπανού:

Η Χρυσούλα Στεφανάκη και ο Δώρος Δημοσθένους, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική ιστορία.

Συμμετέχουν:

Youth Orchestra Patras,

Σταμάτης Λέκκας και

Μαρία Θωμά.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένα τραγούδια όπως τα:

«Μια Αγάπη για το Καλοκαίρι»,

«Άνθρωποι Μονάχοι»,

«Οδός Αριστοτέλους»,

«Θα Με Θυμηθείς»

και πολλές ακόμη διαχρονικές δημιουργίες του Γιάννη Σπανού που σημάδεψαν γενιές Ελλήνων όπως το υπέροχο "Αν μ' αγαπάς".

Η παράσταση αποτελεί έναν φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό της Πάτρας να ξαναζήσει τις μελωδίες που αγάπησε.

Ο Γιάννης Σπανός που στα νιάτα του τη δεκαετία του '60 είχε κάνει και καριέρα στη Γαλλία, είχε γεννηθεί στο Κιάτο Κορινθίας στις 26 Ιουλίου του 1934 και έφυγε από τη ζωή στις 30 Οκτωβρίου του 2019.

Ο Γιάννης Σπανός είχε γράψει και αξεπέραστες μουσικές για κινηματογραφικές ταινίες. Έχει βραβευθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1971 για τη σύνθεση της μουσικής της ταινίας «Εκείνο το καλοκαίρι» του Βασίλη Γεωργιάδη όπου πρωταγωνιστούσαν η Έλενα Ναθαναήλ και ο Λάκης Κομνηνός.

Παρουσίαση εκδήλωσης στο Royal: Κώστας Παπασπήλιος.

Εισιτήρια: more.com και Public.