Πάτρα: Παρ' ολίγον τραγωδία- Τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει όχημα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε όχημα εν κινήσει στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα την ανάφλεξη και κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα πριν επεκταθούν οι φλόγες.

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς μέχρι την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, -3 οχήματα με 6 άνδρες- οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Τα αίτια της ανάφλεξης δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, ενώ σχετική έρευνα αναμένεται να διεξαχθεί από τις αρμόδιες αρχές.