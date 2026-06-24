Οι Αχαιοί Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ. μιλούν στο thebest για την «σκιώδη κυβέρνηση» και τον αγώνα που ξεκινάει

Η Πάτρα «σφραγίζει» τη νέα σύνθεση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), του Αλέξη Τσίπρα, με τρία στελέχη να αναλαμβάνουν κομβικές θέσεις ευθύνης στη νέα «σκιώδη κυβέρνηση».

Πιο συγκεκριμένα, ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει τον Τομέα Εργασίας, φέρνοντας μαζί του χρόνια εμπειρία και βαθιά γνώση των εργασιακών ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο Μαρίνος Σκανδάμης αναλαμβάνει τον Τομέα Προστασίας του Πολίτη, έναν τομέα ιδιαίτερης κοινωνικής βαρύτητας στις σημερινές συνθήκες. Τέλος, ο Γιώργος Παππάς αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή Τομεάρχη στον Τομέα Οικονομικών, σε μια θέση που απαιτεί εξειδίκευση και στρατηγική σκέψη.

Τεμπονέρας: Αρχίζει μια μακρά περίοδος αγώνα, που φιλοδοξούμε να οδηγήσει σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης

Μιλώντας, στο thebest.gr ο δικηγόρος-εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας, σχετικά με την ανάληψη της θέσης του τομεάρχη Εργασίας, αναφέρει: «Η ανάληψη εκ μέρους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του τομέα εργασίας, γεννά μια μεγάλη ευθύνη, να ελαφρύνουμε τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και να βελτιώσουμε τις συνθήκες δουλειάς. Δεσμευόμαστε, ότι θα τους ταράξουμε στην εντιμότητα και στη νομιμότητα. Αρχίζει μια μακρά περίοδος αγώνα, που φιλοδοξούμε να οδηγήσει σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, ένα μοντέλο ανάπτυξης, που ο παραγόμενος πλούτος θα διανέμεται με κοινωνικά δίκαιο τρόπο».

Σκανδάμης: «Να βάλουμε τέλος στη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης»

«Ανέλαβα την τιμητική θέση του Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) με πλήρη ευθύνη και επίγνωση των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Ο αγώνας που ξεκίνησε με τον Αλέξη Τσίπρα για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή πρέπει να ευοδωθεί και σε αυτό καλείται ο κάθε δημοκρατικός πολίτης με τη συνείδηση και τις δυνάμεις του να συνεισφέρει. Να απαντήσουμε στις προκλήσεις της περιόδου και να βάλουμε τέλος στη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης» επισημαίνει στο thebest.gr, ο δικηγόρος Μαρίνος Σκανδάμης, που ανέλαβε Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη.

Παππάς: Στόχος μας η ύπαρξη ενός ρεαλιστικού σχεδίου αντιμετώπισης της κατάστασης

Από την πλευρά του ο Γιώργος Παππάς, λέει στο thebest.gr για την επιλογή του, στη θέση του Αναπληρωτή Τομεάρχη στον Τομέα Οικονομικών: «Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα για την εμπιστοσύνη και την τιμή να με ορίσει Αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών. Δέσμευση και μέλημά μου να ανταποκριθώ απέναντι στον Πρόεδρο και σε όλους εσάς με υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά. Η πτώση της αγοραστικής δύναμης με τον πληθωρισμό, τις συνεχείς ανατιμήσεις σε τρόφιμα και ενέργεια, το κόστος της στέγασης έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για την κοινωνία που αναζητά λύσεις και ουσιαστικά μέτρα στήριξης! Στόχος μας η ύπαρξη ενός ρεαλιστικού σχεδίου αντιμετώπισης της κατάστασης και η ύπαρξη αποφασιστικών παρεμβάσεων απέναντι στην αισχροκέρδεια και τα καρτέλ. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε σκληρά και με αποτελέσματα για μια κοινωνία δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας! Μαζί Συνεχίζουμε για να κάνουμε πράξη το μέλλον που μας αξίζει».