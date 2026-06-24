Πάτρα: Ένας θάνατος, τέσσερις ζωές- Δωρεά οργάνων από 64χρονο στο ΠΓΝΠ

Τέσσερις ασθενείς με τελικού σταδίου νοσήματα απέκτησαν δεύτερη ευκαιρία ζωής χάρη στη δωρεά οργάνων ενός 64χρονου που έφυγε από τη ζωή στις 20 Ιουνίου.

Η οικογένειά του, σε μια από τις πιο οδυνηρές στιγμές της, έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη διαδικασία, την οποία συντόνισε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του ΠΓΝΠ, αναφέρει: Το ΠΓΝΠ με βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση μιας σημαντικής διαδικασίας Δωρεάς Ιστών & Οργάνων, χάρη στη προσφορά ζωής ενός 64χρονου άνδρα, που έφυγε από τη ζωή.

Ο 64χρονος δότης οργάνων και ιστών, με τη συγκινητική συναίνεση σύσσωμης της οικογένειάς του, προσέφερε τα όργανά του στις 20/6/2026, χαρίζοντας σε 4 συνανθρώπους μας που βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση, με τελικού σταδίου νοσήματα, την δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Η απόφαση αυτή, σε μια οδυνηρή για την οικογένεια στιγμή, αποτελεί ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του ΠΓΝΠ. Για την διαδικασία συνεργάστηκαν η ΜΕΘ, το Αναισθησιολογικό, το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Τμήμα Υπερήχων και Αξονικού Τομογράφου, το τμήμα της Αιμοδοσίας, το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, η Καρδιολογική Κλινική, τα Τμήματα Μικροβιολογίας και το Βιοχημικό και Αιματολογικό Εργαστήριο, η Ουρολογική Κλινική και η Χειρουργική Ομάδα Μεταμοσχεύσεων καθώς και ιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Αναντικατάστατη η συνεισφορά του ΕΚΑΒ που φρόντισε με ταχύτητα και ασφάλεια για τη μεταφορά των οργάνων. Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) υπήρξε καταλυτικός, τόσο στον συντονισμό της διαδικασίας, όσο και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες πανελλαδικά.

Χάρη στη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατέστη δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το προσωπικό του ΠΓΝΠ , αντιμετώπισε τον δότη και τη μεταμοσχευτική διαδικασία με αίσθημα ευαισθησίας και ευθύνης, και συνεργάστηκε με ταχύτητα διατηρώντας υψηλό επιστημονικό επίπεδο.

Η Διοίκηση του ΠΓΝΠ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της δότριας και την απέραντη ευγνωμοσύνη για την απόφασή τους να δωρίσουν ζωή μέσα από τον θάνατο.

Δώσε ζωή. Γίνε δότης οργάνων".