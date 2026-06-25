Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Κριός

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.

Ταύρος

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.

Δίδυμοι

Η μέρα φέρνει μια ισχυρή μετάβαση από την πνευματική αναστοχασμό και τη συναισθηματική ένταση προς την επαγγελματική δράση και την ανώτερη σοφία. Η ενέργεια μετακινείται από τη βαθιά ενδοσκόπηση σε μια επιθυμία για ορατότητα, ηγεσία και προσωπική ανάπτυξη. Είναι μια μέρα για να εξισορροπήσετε την εσωτερική σας μεταμόρφωση με πρακτικούς επαγγελματικούς στόχους και στοχαστική επικοινωνία.

Καρκίνος

Είναι μια μέρα που σας οδηγεί στην δράση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών ή στην έντονη σωματική άσκηση. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο στις παρορμητικές σας αποφάσεις, για να μην κάνετε λανθασμένες επιλογές. Η μέρα προσφέρεται ωστόσο για αποβολή βλαβερών ή ανθυγιεινών συνηθειών ή για την οριστική απομάκρυνση σας από εξαρτήσεις κάθε μορφής.

Λέων

Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.

Παρθένος

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Ζυγός

Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού. Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες. Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.

Σκορπιός

Η ενέργεια της μέρας μπορεί να σας ωθήσει να επανεκτιμήσετε τις δράσεις σας και να δέσετε νέα προσωπικά όρια, γιατί θυσιάσατε πολλά τον τελευταίο καιρό, κάνατε πολλές υποχωρήσεις για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες ή απαιτήσεις των άλλων, αλλά αυτό ήταν τελικά σε βάρος της δικής σας προσωπικής ισορροπίας ή των δικών σας συμφερόντων και αναγκών. Είναι καιρός να τεθούν τα ζητήματα σε νέες βάσεις και να υπάρξουν καινούργιες ισορροπίες.

Τοξότης

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…

Αιγόκερως

Τα διαπληκτισμοί και οι αντεγκλήσεις στον επαγγελματικό χώρο έχουν πάρει διαστάσεις για κάποιους από εσάς, αυτό όμως πρέπει να σταματήσει γιατί σας βλάπτει. Αισθάνεστε εξ αιτίας αυτού ευάλωτοι, δεν θα πρέπει όμως αυτό να σας εμποδίσει να διεκπεραιώσετε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες σας. Προσοχή μόνο σε πιθανά λάθη και παραλήψεις…

Υδροχόος

Η επαφή σας με τους ανθρώπους θα είναι ενδιαφέρουσα και μπορεί να λάβετε θετικές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική μέρα για επαφές, για εξόδους και για αναθέρμανση κάποιων φιλικών σχέσεων. Θα μπορέσετε να δείτε επίσης πιο καθαρά κάποια προβλήματα που σας απασχολούν, οπότε θα καταφέρετε να βρείτε ευκολότερα και τις λύσεις που ενδείκνυνται.

Ιχθείς

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την χρειάζεστε.