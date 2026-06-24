Θεσσαλονίκη: «Είχε προσπαθήσει να με πνίξει»- Τι υποστήριξε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της

Σύμφωνα με την ίδια, η 29χρονη είχε πέσει επανειλημμένως θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό τη ς, ενώ λίγες ημέρες πριν το περιστατικό προσπάθησε να την πνίξει, σημείωσε η δικηγόρος σύμφωνα με το thestival.

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλλει πως είχε πέσει η 29χρονη που κατέληξε να μαχαιρώσει τον 24χρονο σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη, όπως υποστήριξε η δικηγόρος της κατηγορούμενης. «Η εντολέας μου δεν είναι μια γυναίκα η οποία εντελώς αναίτια όπως εσφαλμένα διαδίδεται έχει επιτεθεί στον σύντροφο της. Αντιθέτως μιλάμε για ακόμα ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας» όπως σημείωσε η συνήγορος Μαργαρίτα Συμεωνίδου.

«Ενστικτωδώς η πρώτη της αντίδραση ήταν να πηδήξει από το μπαλκόνι αλλά της πήρε το κινητό και την κλείδωσε στο σπίτι με αποτέλεσμα να νιώσει ότι είναι αβοήθητη για ακόμη μια φορά» είπε η συνήγορος υπεράσπισης.

«Πρέπει να εξεταστεί η συγκεκριμένη υπόθεση όχι από το πρίσμα ότι επιτέθηκε και προφανώς είναι ποινικά κολάσιμο αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι θα μπορούσε να είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας» ανέφερε η κ. Συμεωνίδου.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης (23/6), σε διαμέρισμα ημιωρόφου, όταν, ύστερα από καβγά, η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

Υπενθυμίζεται ότι, από την επίθεση, ο 24χρονος (ημεδαπός) υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.

Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.

Η κατηγορούμενη, με καταγωγή από τη Ρουμανία, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.