Αγρίνιο: 26χρονος τραυμάτισε τη μητέρα του και στράφηκε με κυνηγετικό όπλο εναντίον του πατέρα του

Συνελήφθη από την Αστυνομία
Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή έναν 26χρονο άνδρα, σημειώθηκε σε χωριό του Αγρινίου.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του agriniosite.gr, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην 49χρονη μητέρα του, τραυματίζοντάς την με ένα ξύλο κατά τη διάρκεια έντονου οικογενειακού επεισοδίου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του καβγά, φέρεται να απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ φέρεται να παραβίασε και περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από τη Δικαιοσύνη.
Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και παραβίαση περιοριστικών μέτρων.
Η μητέρα του δράστη τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά, ωστόσο χρειάστηκε να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου.
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