Η Δημοτική Αρχή των αντιφάσεων: Από την καταγγελία των ΣΔΙΤ στη προκλητική αποδοχή τους για το Λαδόπουλο, με υποχώρηση έναντι των συμφερόντων της πόλης

Υπάρχει μια πολιτική στάση που η ίδια η πραγματικότητα αποκαλύπτει πιο καθαρά από κάθε ανακοίνωση: η διγλωσσία.

Στην Πάτρα βιώνουμε, εν προκειμένω, τον εξής διχασμό: Η παρούσα δημοτική αρχή η οποία πρωταγωνιστεί εναντίον του σύγχρονου τραίνου, κατά των δωρεών υπέρ των σχολείων, κατά της αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης από ιδιώτες κ.α, (εμφανιζομένη διαχρονικά ως σφοδρός πολέμιος των ΣΔΙΤ, των μεγάλων ιδιωτικοποιήσεων και των “εργολαβικών λύσεων”), είναι η ίδια δημοτική αρχή που, όταν πρόκειται για το μεγαλύτερο περιουσιακό απόθεμα της πόλης, το πρώην εργοστάσιο Λαδόπουλου, όχι μόνο απορρίπτει τον "εαυτό της", αλλά τον ακυρώνει πανηγυρικά.

Για χρόνια ακούμε από την ομάδα Πελετίδη κορώνες για «αγώνα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της δημόσιας γης», για «αντίσταση στα ΣΔΙΤ», για «υπεράσπιση της δημοτικής περιουσίας».

Αυτά όταν βρισκόμαστε στη φάση των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων. Διότι όταν έρχεται η στιγμή των αποφάσεων για ένα ακίνητο στρατηγικής αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο πολεοδομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της Πάτρας, τότε το αφήγημα αλλάζει. Συγκεκριμένα μεταμορφώνεται.

Η πολιτική θέση δεν προσαρμόζεται στην αρχή. Προσαρμόζεται στην περίσταση.

Το κρίσιμο ζήτημα βεβαίως δεν είναι οι κυβιστήσεις της Δημοτικής Αρχής. Είναι το αποτέλεσμα. Το τι κερδίζει πραγματικά και τι χάνει ο Δήμος Πατρέων. Τι χάνουν οι πολίτες από τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής.

Υπάρχουν μετρήσιμα ανταλλάγματα για μια έκταση-φιλέτο που ανήκει στους δημότες; Θα αποκτήσει η πόλη κρίσιμες υποδομές που λείπουν εδώ και δεκαετίες ή θα περιοριστεί σε μια γενική και αόριστη “ανάπλαση” που εξυπηρετεί κυρίως την οικονομική βιωσιμότητα του επενδυτικού σχήματος;

Πάμε να δούμε τα δεδομένα:

Το συγκρότημα Λαδόπουλου αποτελεί ίσως το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Πατρέων. Πρόκειται για έκταση 55 στρεμμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις περίπου 44.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αποκτήθηκε με μεγάλες προσπάθειες και οικονομικές θυσίες των δημοτών της Πάτρας, χωρίς τη συμβολή του κεντρικού κράτους.

Σήμερα, αντί να αξιοποιηθεί με τρόπο που θα εξασφαλίζει ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη για την πόλη, παραχωρείται ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση κρατικών αναγκών και ιδιωτικών επενδυτικών συμφερόντων.

Η εμπειρία άλλωστε δείχνει καθαρά ότι όταν η τοπική αυτοδιοίκηση παραχωρεί στρατηγικά ακίνητα χωρίς σαφείς όρους και ανταλλάγματα, οι μόνοι βέβαιοι κερδισμένοι είναι οι ανάδοχοι και τα επενδυτικά σχήματα που αναλαμβάνουν την εκμετάλλευση.

Ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος και αντιμετωπίζει καθημερινά σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, κοινωνικές υπηρεσίες και οικονομικούς πόρους, δεν έχει παρουσιάσει δημόσια μια σαφή αποτίμηση της αξίας του ακινήτου ούτε έχουν εξηγηθεί τα ανταλλάγματα που θα λάβει η πόλη για την παραχώρησή του.

Θα αποκτήσει η Πάτρα ένα συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο; Ένα μέγαρο πολιτισμού και εκδηλώσεων; Θα αποκτήσει, ως αντάλλαγμα, νέες συγκοινωνιακές υποδομές, ηλεκτρικά λεωφορεία ή κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που έχει ανάγκη; Ή μήπως το αποτέλεσμα θα είναι απλώς η στέγαση δημόσιων υπηρεσιών χωρίς ουσιαστικό όφελος για τους δημότες;

Η αντίθεση με παλαιότερες δημοτικές περιόδους είναι εντυπωσιακή.

Θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα τη Δημαρχία του Ανδρέα Καράβολα, όταν η πόλη προχώρησε σε σημαντικές αγορές και απαλλοτριώσεις ακινήτων. Αποκτήθηκαν το Αρσάκειο Μέγαρο, η Πλαζ, το Έλος της Αγυιάς, πολλά ακίνητα για τη διάνοιξη της Περιμετρικής.

Εξασφαλίστηκαν χιλιάδες στρέμματα για σχολικά συγκροτήματα, στρέμματα για το ΧΥΤΑ Ξερόλακας, στρέμματα για επέκταση του Δασυλλίου. Έγιναν πλήθος απαλλοτριώσεων, αγορών και πολεοδομικών εφαρμογών για δρόμους, σχολεία, πλατείες ενώ εξασφαλίσθηκαν 150 στρέμματα για Βιολογικό Καθαρισμό στις Ιτιές και Διυλιστήρια στο Ριγανόκαμπο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί δε, η γειτονική έκταση των παλαιών αποθηκών Λαδόπουλου, όπου δημιουργήθηκε ένα πολυδύναμο αθλητικό κέντρο που απολαμβάνουν σήμερα χιλιάδες δημότες.

Τότε η δημοτική περιουσία αυξανόταν. Σήμερα συζητούμε για την παραχώρηση των σημαντικότερων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου χωρίς σαφές αναπτυξιακό αντάλλαγμα και ενώ η μείωση του φυσικού αντικειμένου του έργου σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό προκαλεί εύλογα ερωτηματικά, αλλάζει τους όρους υπέρ των εργολάβων, και εγείρει ζήτημα έλλειψης νομιμότητας με εντελώς απούσα τη δημοτική αρχή από τη διαδικασία.

Απαιτούνται λοιπόν ξεκάθαρες απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

Ποια είναι η σημερινή εμπορική αξία του ακινήτου;

Ποια ακριβώς ανταλλάγματα λαμβάνει ο Δήμος Πατρέων;

Υπάρχει ουσιώδης μεταβολή του αρχικού master plan και σε ποιο βαθμό;

Ποια θα είναι τα οικονομικά οφέλη του αναδόχου, του Δημοσίου και της Περιφέρειας;

Ποιο είναι το άμεσο και μακροπρόθεσμο όφελος για την πόλη;

Ποιος είναι ουσιαστικά ο κύριος του έργου και ποιος θα ασκεί τον έλεγχο της αξιοποίησης του ακινήτου;

Θα μπει στον κόπο ο Δήμος Πατρέων να δώσει στους πολίτες τις απαντήσεις που χρειάζονται; Ή θα ασχοληθει ξανά με το να ...διώξει τους ιδιώτες από το θαλάσσιο μέτωπο;