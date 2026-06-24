Γαστούνη: 12χρονη έπεσε από μπαλκόνι παίζοντας με τον σκύλο της

Στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών εκτός κίνδυνου νοσηλεύεται η 12χρονη από την Γαστούνη, που χθες το μεσημέρι έπεσε από τον πρώτο όροφο κατοικίας με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα.

Το κορίτσι στάθηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του και απέφυγε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους μεγαλύτερους κινδύνους.

Έχει υποστεί κατάγματα θα χρειαστεί καιρός για την αποθεραπεία, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 12χρονη, έπαιζε στο μπαλκόνι με το σκύλο της, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό, γράφει το ilialive.gr.

Το κορίτσι εμφανώς σοκαρισμένο και με τραύματα σε κεφάλι και άκρα, είχε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και έπειτα στο νοσοκομείο Πύργου, για να διακομιστεί στο Καραμανδάνειο.