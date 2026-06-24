Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το «στοίχημα» με την Ηλεία- Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος του Γιάννη Αντετοκούνμπο φαίνεται πως βρίσκεται η Ηλεία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο διεθνής αστέρας του NBA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εξαγοράς οινοποιείου του νομού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, ωστόσο η περιοχή της Ηλείας συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιλογές του Έλληνα αθλητή για τη διεύρυνση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στον κλάδο της αμπελουργίας και οινοποιίας, γράφει το ilialive.gr.

Το ενδιαφέρον του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον συγκεκριμένο κλάδο δεν αποτελεί έκπληξη. Ο ίδιος και τα αδέλφια του, μέσω της εταιρεία τους ANTE inc έχουν ήδη αποκτήσει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία «Ελληνικά Οινοποιεία», επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους επιλογή να επενδύσουν στην ελληνική πρωτογενή παραγωγή και στα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η επενδυτική αυτή δραστηριότητα συνδέεται με το ευρύτερο όραμα της οικογένειας Αντετοκούνμπο για την ανάδειξη της ελληνικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές, αλλά και με την επιθυμία τους να στηρίξουν έναν ιστορικό κλάδο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης και οικονομίας.

Ήδη η οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει εισέλθει δυναμικά στον κλάδο της οινοποιίας, μέσω του επενδυτικού σχήματος και έχουν συμμετάσχει στην εξαγορά εμβληματικών οινοποιείων και ιστορικών αμπελώνων της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων τα Οινοποιεία Τσαντίλη και Μπουτάρη, τα Κτήματα Τσάνταλη και Σεμέλη, καθώς και ποσοστό στους αμπελώνες στην Costa Navarino

Η μακραίωνη παράδοση της Ηλείας στην αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή οίνου, αποτελεί έναν ακόμη επενδυτικό πόλο έλξης για τον δραστήριο και αεικίνητο Γιάννη Αντετοκούνμπο. Για την ώρα, οι συζητήσεις φαίνεται να βρίσκονται σε διερευνητικό ακόμη στάδιο, ωστόσο - σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- επιθυμία του ιδίου και της οικογένειά του είναι να βάλουν την «σφραγίδα» τους στον τόπο.