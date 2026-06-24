Πάτρα: 20χρονη προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της

Περιστατικό αυτοτραυματισμού 20χρονης κατέγραψαν οι αρχές της Πάτρας το απόγευμα της Τρίτης 24 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η νεαρή εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διεξάγει τη σχετική έρευνα.

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