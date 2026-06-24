Πάτρα: 20χρονη προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της

Άμεση επέμβαση ΕΚΑΒ και μεταφορά στο νοσοκομείο
Περιστατικό αυτοτραυματισμού 20χρονης κατέγραψαν οι αρχές της Πάτρας το απόγευμα της Τρίτης 24 Ιουνίου.
Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η νεαρή εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διεξάγει τη σχετική έρευνα.
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