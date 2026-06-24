Ένα «Μικρό Καράβι» και ένα μεγάλο ταξίδι- Πώς βοηθά τα παιδιά να «ανοίγουν πανιά»

Η Αθανασία Ανδρουλιδάκη ιδιοκτήτρια του Παιδικού Σταθμού «Μικρό Καράβι» μιλά στο thebest για τη φιλοσοφία που ακολουθούν στην προσχολική αγωγή

Ήταν το 1993 όταν το «Μικρό Καράβι» ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι στον «κόσμο» της προσχολικής αγωγής. Έχει συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια δημιουργικής πορείας και τα πανιά του είναι ανοικτά και έτοιμα για νέες θάλασσες και τη νέα εκπαιδευτική χρονιά. «Το “Μικρό Καράβι” προσπάθησε να γίνει ένα μικρό λιμάνι και ταυτόχρονα ένα ταξίδι, ένας χώρος όπου η παιδική ηλικία δεν αντιμετωπίζεται ως προθάλαμος της ενήλικης ζωής, αλλά ως ένας πολύτιμος χρόνος με αξία από μόνος του» λέει μιλώντας στο thebest.gr η Αθανασία Ανδρουλιδάκη, Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής και ιδιοκτήτρια του Παιδικού Σταθμού, η οποία παρουσιάζει τη φιλοσοφία που ακολουθούν και τις δράσεις που αναπτύσσουν. Πότε ξεκίνησε το ταξίδι του Μικρού Καραβιού και πώς πήρατε αυτή την απόφαση; «Το “Μικρό Καράβι” ήταν το όνομα ενός ονείρου που δεν έμεινε ανεκπλήρωτο ,καθώς για εμένα, υπάρχουν χώροι για παιδιά δεν είναι απλώς χώροι φύλαξης· είναι μικρές πολιτείες. Είναι τόποι όπου το παιδί κάνει τα πρώτα του βήματα έξω από την αποκλειστικότητα της οικογένειας και αρχίζει να συναντά τον κόσμο: τους άλλους, τους κανόνες, το παιχνίδι, τη γλώσσα, τη φαντασία, τη χαρά της συνύπαρξης. Το βιογραφικό οδοιπορικό απλώνεται μέσα σε 34 χρόνια δημιουργικής πορείας, 34 “φεγγερά περάσματα” και 34 ορίζοντες ανοιχτούς και καθάριους, που στη δική μας αντίληψη βασίζονται στον σεβασμό του μοναδικού ρυθμού κάθε παιδιού, στον τρόπο και στον χρόνο με τον οποίο ανοίγει τα φτερά του και ανακαλύπτει τον κόσμο». Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο ξεκίνημά σας; «Το Μικρό Καράβι ξεκίνησε το ταξίδι του το 1993, σε μια εποχή όπου στην προσχολική αγωγή επικρατούσαν δύο διαφορετικές τάσεις. Από τη μία υπήρχε η λογική της επίδοσης, της προετοιμασίας και της πρόωρης σχολειοποίησης. Από την άλλη, υπήρχε η φωνή που υπενθύμιζε τη σημασία του παιχνιδιού, της φαντασίας, της αφήγησης και της συναισθηματικής ασφάλειας. Πιστεύαμε ότι το μικρό παιδί δεν χρειάζεται να βιαστεί να μεγαλώσει. Χρειάζεται να του επιτραπεί να είναι παιδί: να δοκιμάζει, να απορεί, να γελά, να συγκινείται, να κάνει λάθη και να ξαναρχίζει. Έτσι, το “Μικρό Καράβι” προσπάθησε να γίνει ένα μικρό λιμάνι και ταυτόχρονα ένα ταξίδι, ένας χώρος όπου η παιδική ηλικία δεν αντιμετωπίζεται ως προθάλαμος της ενήλικης ζωής, αλλά ως ένας πολύτιμος χρόνος με αξία από μόνος του. Γιατί κάθε παιδί που περνά την πόρτα ενός παιδικού σταθμού δεν αφήνει απλώς το σπίτι του για λίγες ώρες. Αρχίζει να μαθαίνει πώς είναι να ανήκει σε έναν κόσμο μεγαλύτερο από το δικό του δωμάτιο. Και αν αυτός ο κόσμος το υποδεχτεί με τρυφερότητα, σταθερότητα και σεβασμό τότε το ταξίδι μπορεί πράγματι να αρχίσει όμορφα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο σημαντικό: να υπάρχουν στην πόλη μικρά καράβια που βοηθούν τα παιδιά να ανοίγουν πανιά, όχι για να φύγουν μακριά από τον εαυτό τους, αλλά για να τον ανακαλύψουν. Με αυτή τη φιλοσοφία, επικεντρωθήκαμε μαζί με τους/τις παιδαγωγούς και άξιους συνεργάτες του σχολείου στις ουσιαστικές και πραγματικές ανάγκες των παιδιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ψυχικό τους κόσμο. Ενσωματώσαμε στην παιδαγωγική μας πρακτική την ψυχολογική ενδυνάμωση και υποστήριξη. Το 1993, το “Μικρό Καράβι” ήταν από τους λίγους χώρους προσχολικής αγωγής που συνεργάζονταν σταθερά με ψυχολόγο (Δρ. Άννα Σολωμού, ψυχολόγος - οικογενειακή θεραπεύτρια) για την “παρατήρηση” και υποστήριξη των παιδιών, ενώ δημιούργησε και ομάδες γονέων κατά τις απογευματινές ώρες».

Ποια είναι η φιλοσοφία σας και σε ποια ηλικία παιδιών απευθύνεστε; Το “Μικρό Καράβι” έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα, η οποία στηρίζεται σε ένα βασικό τρίπτυχο που απηχεί τόσο τη φιλοσοφία όσο και την παιδαγωγική μας πράξη: Τη δύναμη της αγκαλιάς και της φροντίδας για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Την ανακάλυψη και κατανόηση του κόσμου μέσα από τον χώρο και τον χρόνο για παιχνίδι. Τη συνάντηση και τον συγκλονισμό των αισθήσεων μέσα από την αλληλεπίδραση με τη φύση. Το “Μικρό Καράβι” δεν είναι απλώς ένας χώρος όπου τα παιδιά περνούν την ημέρα τους. Είναι ένας χώρος όπου μαθαίνουν να ανήκουν, να συμμετέχουν σε μια ομάδα, να περιμένουν τη σειρά τους, να ζητούν βοήθεια, να λένε “θέλω”, “δεν θέλω”, “φοβάμαι”, “μπορώ”. Να καλύπτουν ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά με τις δικές τους ανάγκες ,τις δικές τους χαρές και δυσκολίες. Για εμάς, το σχολείο λειτουργεί ως ένα ασφαλές λιμάνι, όπου κάθε παιδί μπορεί να έρχεται όπως είναι: άλλοτε χαρούμενο, άλλοτε διστακτικό, άλλοτε γεμάτο ενέργεια ή κουρασμένο. Εκεί συναντά σταθερότητα, αποδοχή, φροντίδα .Ένα βλέμμα που το αναγνωρίζει. Μια φωνή που το καλωσορίζει. Μια αγκαλιά που δεν ακυρώνει την αυτονομία του, αλλά το βοηθά να την κατακτήσει με ασφάλεια. Γιατί η αυτονομία ενός μικρού παιδιού δεν χτίζεται με απόσταση. Χτίζεται με σχέση. Δεν μεγαλώνει επειδή το σπρώχνουμε να φύγει από κοντά μας, αλλά επειδή του δίνουμε αρκετή ασφάλεια για να τολμήσει να απομακρυνθεί λίγο, να παίξει, να δοκιμάσει, να πέσει και να ξανασηκωθεί, να κάνει φίλους, να μπει σε ιστορίες, να φτιάξει κόσμους με τουβλάκια, χρώματα, τραγούδια και παραμύθια». Ποιες δράσεις αναπτύσσετε για τα παιδιά και με ποιον στόχο; «Στο “Μικρό Καράβι” αναπτύσσουμε καθημερινά βιωματικές και δημιουργικές δράσεις με επίκεντρο το παιδί και τις ανάγκες του. Μέσα από το ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, τη μουσικοκινητική αγωγή, τη μουσειακή αγωγή, τις αφηγήσεις παραμυθιών, τη φυσική αγωγή, την επαφή με τη φύση και τις σωματικές δραστηριότητες, δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να εξερευνήσουν, να εκφραστούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους. Στόχος μας δεν είναι μόνο η γνωστική ανάπτυξη, αλλά και η καλλιέργεια της αυτονομίας, της συνεργασίας, της ενσυναίσθησης, της δημιουργικής σκέψης και της αυτοπεποίθησης. Θέλουμε κάθε παιδί να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και ελεύθερο να αναπτύξει τη μοναδική του προσωπικότητα μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και χαράς. Παράλληλα, πραγματοποιούμε δράσεις εκτός σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες. Επισκεπτόμαστε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα και χώρους καθημερινής κοινωνικής και παραγωγικής δραστηριότητας, όπως ελαιοτριβεία και κηροπλαστεία, τόσο εντός όσο και εκτός πόλης. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις τέχνες και τον πολιτισμό. Για τον λόγο αυτό φιλοξενούμε θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, αφηγήσεις παραμυθιών και συναντήσεις με συγγραφείς, πάντα προσαρμοσμένες στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Επιπλέον, οργανώνουμε εκδρομές με τη συμμετοχή γονέων και παιδιών, συνδυάζοντας τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον με πολιτιστικές και παιδαγωγικές εμπειρίες. Ενδεικτικά, έχουμε επισκεφθεί: • Τον Αρχαιολογικό Χώρο Ολυμπίας • Το “Μουσείο Αρχαίας Αγοράς” στη Στοά Αττάλου • Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος • Το Πάρκο Αντώνη Τρίτση • Το “Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Παραδοσιακών Οργάνων” στη Πλάκα • Το Ίδρυμα Άγγελου & Λητώς Κατακουζηνού • Το “Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη” που στεγάζεται στο παλαιό Πιλοποιείο Πουλόπουλου στο Θησείο, με τη Μουσειοπαιδαγωγό Ελένη Κουσκουρέλου • Το Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας • Το χωριό Καρύταινα • Καλάβρυτα - Σιδηρόδρομος Οδοντωτός - Μονή Αγ. Λαύρας • Το Αρχοντικό Παναγιωτόπουλο - Πολιτιστικό χώρο του Δήμου Αιγιαλείας • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας • Το θεματικό πάρκο Συνεβρού • Τη Γαϊδουροχώρα κ.α. Με αυτή τη φιλοσοφία δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια με πολλή αγάπη και σεβασμό στην λαϊκή μας παράδοση το «Εργαστήρι του Παραμυθιού», μια σταθερή εβδομαδιαία δράση που υλοποιείται στον χώρο του σχολείου και στην οποία συμμετείχαν σημαντικοί αφηγητές, μουσικοί και παιδαγωγοί από όλη την Ελλάδα, όπως η Αγνή Στρουμπούλη ( Αφηγήτρια Λαϊκών Παραμυθιών) , η οποία παρουσίασε λαϊκά παραμύθια για παιδιά και ενήλικες. Τέλος, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υλοποιήσει καινοτόμες και εναλλακτικές δράσεις που ενισχύουν τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εμπλουτίζουν την παιδαγωγική μας προσέγγιση. Ενδεικτικά αναφέρουμε: • Συμμετοχή στη φιλοξενία διεθνούς εθελοντή (Ταϊλάνδη , Καναδά, Αρμενία) της AIESEC μέσω της συμμετοχής του παιδικού σταθμού σε πρόγραμμα διαπολιτισμικής ανταλλαγής • Συμμετοχή σε εκπαιδευτική δράση με τη Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου (ψυχολόγος και πρόεδρος στη Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών “Λάρα”) για την ευαισθητοποίηση γύρω από την αναπηρία, τη συμπερίληψη και την αποδοχή της διαφορετικότητας • Συμμετοχή σε ιστορικό και πολιτιστικό φεστιβάλ στην Ύδρα (Hydra School Projects) • Συμμετοχή σε δράσεις βιωσιμότητας, όπως δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου, παραγωγή οικολογικών προϊόντων και συμμετοχή σε τοπική λαϊκή αγορά, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη σύνδεση με την κοινότητα. • Συμμετοχή σε δράσεις της δανειστικής βιβλιοθήκης της Πάτρας, με εμπλοκή στην οργάνωση, διαχείριση και προώθηση της φιλαναγνωσίας και της πρόσβασης στο βιβλίο στην τοπική κοινότητα. • Συμμετοχή σε παζάρια και φιλανθρωπικές δράσεις, με στόχο την υποστήριξη κοινωνικών σκοπών και την ενίσχυση της αλληλεγγύης στην τοπική κοινότητα. • Εργαστήρια κουκλοθεάτρου για εκπαιδευτικούς με τον Χρήστο Αυτσίδη/κουκλοθέατρο “Χαρχούτ” • Εργαστήρι ζωγραφικής για παιδιά προσχολικής αγωγής με τον ζωγράφο Κώστα Παναγιωτόπουλο • Εργαστήρια Κεραμικής • Εργαστήρια Θεατρικού Παιχνιδιού • Σεμινάρια θεατρικού παιχνιδιού για εκπαιδευτικούς με τη Μαντώ Κουρετζή • Μαθήματα ορθοφωνίας και τραγουδιού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, με την ερμηνεύτρια και καθηγήτρια τραγουδιού Δώρα Πετρίδη , βασισμένες στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση της Μαρίζας Κωχ. Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση : • Δανειστικών Μουσειοσκευών • Υλικού από το Μουσείο Μπενάκη • Υλικού από το Μουσείο Ελληνικής Τέχνης • Υλικού από το Παιδικό Μουσείο • Υλικού από τη MOm (Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας) • Υλικού από τον οργανισμό Αρκτούρος • Υλικού από Συλλόγους για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας • Υλικού από την Ορνιθολογική Εταιρία».

Πώς είναι μια τυπική μέρα στον σταθμό για τα παιδιά; «Κάθε μέρα στο “Μικρό Καράβι” ξεκινά με ένα ζεστό χαμόγελο και μια αγκαλιά, ώστε τα παιδιά να νιώσουν ασφάλεια και να ενταχθούν ομαλά στο περιβάλλον της ομάδας. Η καθημερινότητά μας περιλαμβάνει ελεύθερο παιχνίδι, κύκλο συζήτησης, δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες, κινητικό παιχνίδι, επαφή με τη φύση, καθώς και στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Ακολουθούμε ένα σταθερό πρόγραμμα που προσφέρει στα παιδιά αίσθηση ασφάλειας και συνέπειας, ενώ παράλληλα αφήνει χώρο για αυθορμητισμό, εξερεύνηση και πρωτοβουλίες που προκύπτουν από τα ενδιαφέροντά τους. Η μάθηση ενσωματώνεται φυσικά μέσα από το παιχνίδι, τη συνεργασία και την ανακάλυψη. Στόχος μας είναι κάθε παιδί να ολοκληρώνει την ημέρα του έχοντας νιώσει χαρά, αποδοχή και δημιουργικότητα, μέσα από ουσιαστικές εμπειρίες που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. Παράλληλα, φροντίζουμε ιδιαίτερα τη διατροφή των παιδιών, προσφέροντας καθημερινά σπιτικά και θρεπτικά πρωινά και μεσημεριανά γεύματα που υποστηρίζουν την υγιή και ολόπλευρη ανάπτυξή τους».

Ποιος είναι ο προορισμός του Μικρού Καραβιού για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά; «Σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού, αυξανόμενης μοναχικότητας και προκλήσεων που συνδέονται με την κυριαρχία των ηλεκτρονικών μέσων, το “Μικρό Καράβι” επιμένει να καλλιεργεί ανθρώπους με συνείδηση, ευαισθησία και δύναμη. Ανθρώπους που μαθαίνουν να κινούνται, να συνεργάζονται και να εξελίσσονται μέσα από σχέσεις σεβασμού, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης. Ο προορισμός μας για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά παραμένει σταθερός: να δημιουργούμε μια κοινότητα όπου εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά συνυπάρχουν δημιουργικά, μοιράζονται αξίες και χτίζουν σχέσεις με ουσία. Μια μικρή εστία που επιμένει να οραματίζεται και να υπηρετεί έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο και πιο όμορφο. Ακολουθώντας τη συμβουλή του Οδυσσέα Ελύτη, “για ένα κόσμο αλλαγμένο πιο άξιο” συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η παιδεία μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή του κόσμου, ξεκινώντας από τα μικρά, καθημερινά βήματα που διαμορφώνουν τους αυριανούς πολίτες».