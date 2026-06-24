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Bandana trend: Αφθονα λαχούρια και Californian vibes στις shopping προτεραιότητές μας

Bandana trend: Αφθονα λαχούρια και Calif...
Μπακοπούλου Άντυ
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To πιο iconic μοτίβο μαντηλιού μας ντύνει το φετινό καλοκαίρι από την κορυφή ως τα νύχια

Δεν μπορεί να μην έχετε παρατηρήσει στην ευρύτερη αγορά την έντονη παρουσία του γνώριμου εμπριμέ bandana.

Η πιο κλασική μορφή του μοτίβου με τα λαχούρια αποτελεί must have για την πόλη και τις διακοπές. «Κουβαλώντας» επιρροές από το boho βεστιάριο μουσικών φεστιβάλ και την αναμελιά της Καλιφόρνια θεωρείται κλασικό θερινό pattern αλλά φέτος φοριέται πολύ περισσότερο.

Σύνολο J Crew

Σύνολο J Crew

Μαντήλι Hermes, αθλητικά Nike και φουλάρ...

Μαντήλι Hermes, αθλητικά Nike και φουλάρι από τουριστικό κατάστημα

Σανδάλια The Attico και Saint Laurent, μ...

Σανδάλια The Attico και Saint Laurent, μαντήλι Longchamp

Παντελόνι Supreme

Παντελόνι Supreme

Δεν το βλέπουμε μόνο ως μαντήλι για τα μαλλιά, το λαιμό, τη μέση και την τσάντα μας. Λανσάρεται πολύ σε παντελόνια, σορτς, φούστες παρεό και πουκάμισα.

Επίσης σε Instagram και TikTok συναντάς άπειρα βιντεάκια για τη χρήση του ως έξωμο τοπ παραλίας. Οσο αφορά στο ίδιο το pattern ενδέχεται να είναι διαφοροποιημένο σε παραστάσεις και γαρνιρίσματα. Τα χρώματα είναι πάρα πολλά, αλλά αυτή τη σαιζόν καφέ, γαλάζιο και κίτρινο ανταγωνίζονται σθεναρά τα καθιερωμένα μπλε/ λευκό, κόκκινο/ λευκό ή το black & white. Μην διστάσετε να υιοθετήσετε και πιο πολύχρωμες προτάσεις.

Σε luxury επίπεδο η αρχική ιδέα γεννήθηκε στον οίκο Miu Miu από πρόπερσι. Όμως έως σήμερα τα συγκεκριμένα κομμάτια έχουν ανανεώσει τη δημοτικότητά τους.

Miu Miu

Miu Miu

Miu Miu

Miu Miu

Miu Miu

Miu Miu

Miu Miu

Miu Miu

 Η bandana έχει αγγίξει και τα αξεσουάρ, όπως π.χ. πανάκριβα πέδιλα, δημοφιλή μοντέλα sneakers και resort καπέλα. Eννοείται κάνει θραύση στα πολυκαταστήματα. Μην την αγνοήσετε έστω και ως μικρή πινελιά στα looks σας.  

 

Σορτσάκι Nili Lotan στο net-a- porter

Σορτσάκι Nili Lotan στο net-a- porter

Mαντήλι Sandro

Mαντήλι Sandro

Καπέλο Call it by your name

Καπέλο Call it by your name

Παντελόνι Urban Outfitters

Παντελόνι Urban Outfitters

Παντελόνι, φόρεμα και μπινίκι Venuja, Αttica

Παντελόνι, φόρεμα και μπινίκι Venuja, Αttica

Παρεό Η&Μ

Παρεό Η&Μ

Top Η&Μ

Top Η&Μ

Φόρεμα Η&Μ

Φόρεμα Η&Μ

Mαντήλι φορεμένο σαν τοπ, Zara

Mαντήλι φορεμένο σαν τοπ, Zara

Mαντήλια Mango

Mαντήλια Mango

Μαντήλι για κατοικίδια, Zara

Μαντήλι για κατοικίδια, Zara

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#tags Μαντήλια trends
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