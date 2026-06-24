Bandana trend: Αφθονα λαχούρια και Californian vibes στις shopping προτεραιότητές μας

To πιο iconic μοτίβο μαντηλιού μας ντύνει το φετινό καλοκαίρι από την κορυφή ως τα νύχια
Δεν μπορεί να μην έχετε παρατηρήσει στην ευρύτερη αγορά την έντονη παρουσία του γνώριμου εμπριμέ bandana.
Η πιο κλασική μορφή του μοτίβου με τα λαχούρια αποτελεί must have για την πόλη και τις διακοπές. «Κουβαλώντας» επιρροές από το boho βεστιάριο μουσικών φεστιβάλ και την αναμελιά της Καλιφόρνια θεωρείται κλασικό θερινό pattern αλλά φέτος φοριέται πολύ περισσότερο.
Σύνολο J Crew
Μαντήλι Hermes, αθλητικά Nike και φουλάρι από τουριστικό κατάστημα
Σανδάλια The Attico και Saint Laurent, μαντήλι Longchamp
Παντελόνι Supreme
Δεν το βλέπουμε μόνο ως μαντήλι για τα μαλλιά, το λαιμό, τη μέση και την τσάντα μας. Λανσάρεται πολύ σε παντελόνια, σορτς, φούστες παρεό και πουκάμισα.
Επίσης σε Instagram και TikTok συναντάς άπειρα βιντεάκια για τη χρήση του ως έξωμο τοπ παραλίας. Οσο αφορά στο ίδιο το pattern ενδέχεται να είναι διαφοροποιημένο σε παραστάσεις και γαρνιρίσματα. Τα χρώματα είναι πάρα πολλά, αλλά αυτή τη σαιζόν καφέ, γαλάζιο και κίτρινο ανταγωνίζονται σθεναρά τα καθιερωμένα μπλε/ λευκό, κόκκινο/ λευκό ή το black & white. Μην διστάσετε να υιοθετήσετε και πιο πολύχρωμες προτάσεις.
Σε luxury επίπεδο η αρχική ιδέα γεννήθηκε στον οίκο Miu Miu από πρόπερσι. Όμως έως σήμερα τα συγκεκριμένα κομμάτια έχουν ανανεώσει τη δημοτικότητά τους.
Miu Miu
Miu Miu
Miu Miu
Miu Miu
Η bandana έχει αγγίξει και τα αξεσουάρ, όπως π.χ. πανάκριβα πέδιλα, δημοφιλή μοντέλα sneakers και resort καπέλα. Eννοείται κάνει θραύση στα πολυκαταστήματα. Μην την αγνοήσετε έστω και ως μικρή πινελιά στα looks σας.
Σορτσάκι Nili Lotan στο net-a- porter
Mαντήλι Sandro
Καπέλο Call it by your name
Παντελόνι Urban Outfitters
Παντελόνι, φόρεμα και μπινίκι Venuja, Αttica
Παρεό Η&Μ
Top Η&Μ
Φόρεμα Η&Μ
Mαντήλι φορεμένο σαν τοπ, Zara
Mαντήλια Mango
Μαντήλι για κατοικίδια, Zara
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