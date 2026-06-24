Bandana trend: Αφθονα λαχούρια και Californian vibes στις shopping προτεραιότητές μας

Η πιο κλασική μορφή του μοτίβου με τα λαχούρια αποτελεί must have για την πόλη και τις διακοπές . «Κουβαλώντας» επιρροές από το boho βεστιάριο μουσικών φεστιβάλ και την αναμελιά της Καλιφόρνια θεωρείται κλασικό θερινό pattern αλλά φέτος φοριέται πολύ περισσότερο.

Δεν μπορεί να μην έχετε παρατηρήσει στην ευρύτερη αγορά την έντονη παρουσία του γνώριμου εμπριμέ bandana.

Δεν το βλέπουμε μόνο ως μαντήλι για τα μαλλιά, το λαιμό, τη μέση και την τσάντα μας. Λανσάρεται πολύ σε παντελόνια, σορτς, φούστες παρεό και πουκάμισα.

Επίσης σε Instagram και TikTok συναντάς άπειρα βιντεάκια για τη χρήση του ως έξωμο τοπ παραλίας. Οσο αφορά στο ίδιο το pattern ενδέχεται να είναι διαφοροποιημένο σε παραστάσεις και γαρνιρίσματα. Τα χρώματα είναι πάρα πολλά, αλλά αυτή τη σαιζόν καφέ, γαλάζιο και κίτρινο ανταγωνίζονται σθεναρά τα καθιερωμένα μπλε/ λευκό, κόκκινο/ λευκό ή το black & white. Μην διστάσετε να υιοθετήσετε και πιο πολύχρωμες προτάσεις.

Σε luxury επίπεδο η αρχική ιδέα γεννήθηκε στον οίκο Miu Miu από πρόπερσι. Όμως έως σήμερα τα συγκεκριμένα κομμάτια έχουν ανανεώσει τη δημοτικότητά τους.