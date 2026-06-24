Στο δημαρχείο Πάτρας οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της Αναγέννησης

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση» Πατρών επισκέφθηκαν, με τους συνοδούς τους, την Δευτέρα 23 Ιουνίου το πρωί, το Δημαρχείο και συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

Η ομάδα μπάσκετ της «Αναγέννησης» συμμετείχε, εκπροσωπώντας την χώρα κι έχοντας κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης (ISF) που έγινε στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας και κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, που ήταν παρών, υποδέχθηκαν με εγκαρδιότητα τους αθλητές Δημήτριο Σταμούλο, Αλέξανδρο – Τζέιμς Σκληρό, Δημήτριο Πούλο, Μιχαήλ Κατσιγιάννη, Σοφιανό Κουτσίδη, Φώτιο Φωτεινάκη, Δημήτριο Φαληδέα, Κωνσταντίνο Μέγγο, Δημήτριο Καββαδά, Αθανάσιο Γάτσιο, Ευστάθιο Οικονομίδη, Νικόλαο Μπαλογιάννη καθώς και τους συνοδούς τους, την Αρχηγό της Αποστολής Γεωργία Μητρογιάννη, την Συνοδό της Αποστολής Ιωάννα Αραμπατζή και τους Προπονητές Ιωάννη Ντάγιο και Κωνσταντίνο Χουντή.

Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος είχαν μακρά συζήτηση με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, γύρω από τη μεγάλη κοινωνική αξία του αθλητισμού, το συνδυασμό του με τις σπουδές και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των αθλητών, η οποία πραγματώνεται με τον προσδιορισμό της σχέσης τους ως άτομα με την κοινωνία.