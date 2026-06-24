Πάτρα: Σε τροχιά ανάπλασης η πλατεία Γεωργίου- Ο Κώστας Πελετίδης υπέγραψε τη σύμβαση

Ξεκινά η συντήρηση της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης από τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Το έργο, προϋπολογισμού 853.100 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταμείου και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων, αναφέρει; Ένα ακόμα έργο που αναβαθμίζει την ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, ξεκινά και είναι η συντήρηση της πλατείας Γεωργίου. Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψε σήμερα (Τετάρτη 22 Ιουνίου) το μεσημέρι, στο Δημαρχείο σύμβαση για το έργο: «Έργα συντήρησης της πλατείας Β. Γεωργίου Α’ στην Πάτρα, προϋπολογισμού 853.100 ευρώ.

Η μελέτη για το έργο, συντάχθηκε από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων, έχει εγκριθεί ήδη από το Δημοτικό Συμβούλιο και εντάσσεται στο πρόγραμμα αναβάθμισης και αξιοποίησης κοινόχρηστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Πατρέων.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι να διατηρηθεί και να αναδειχθεί ο υφιστάμενος από την εποχή της δημιουργίας της, χαρακτήρας της πλατείας, καθώς αποτελεί τον κατ' εξοχήν δημόσιο χώρο της πόλης. Δηλαδή να διατηρηθεί ως μεγάλος ελεύθερος χώρος που θα φιλοξένει πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες και συγχρόνως θα είναι και τόπος συνάντησης των Πατρινών.

Επιπλέον, στόχος της μελέτης είναι η εξασφάλιση της λειτουργικότητας του χώρου της πλατείας όλο το εικοσιτετράωρο, που χαρακτηρίζεται από την προστασία της ανεμπόδιστης, άνετης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών και των ΑμΕΑ και την ανάπτυξη της κατοικίας, των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, τα έργα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Αντικατάσταση των παροχών νερού, με τρεις νέες παροχές, εκ των οποίων οι δύο θα τροφοδοτούν τα παρτέρια, τα δέντρα και τα σιντριβάνια, ενώ η τρίτη θα τροφοδοτεί τα δημοτικά WC και WC ΑμΕΑ.

Συμπληρωματικές εργασίες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης της πλατείας Γεωργίου και συγκεκριμένα τη φύτευση θάμνων επί των παρτεριών της πλατείας και την τοποθέτηση αρδευτικού συστήματος για την άρδευση τόσο των παρτεριών όσο και των δέντρων που βρίσκονται σε αυτή.

Καθαρισμό με εφαρμογή υδροβολής του μαρμάρινου δαπέδου, αποξήλωση των σπασμένων μαρμάρινων τμημάτων της πλατείας, αντικατάσταση των φθαρμένων μεταλλικών προστατευτικών και των καλυμμάτων των φρεατίων, αντικατάσταση των μαρμάρινων επιστρώσεων στηθαίων και παρτεριών, συντήρηση των θέσεων που είναι τοποθετημένοι οι κάδοι απορριμμάτων.

Οι μεταλλικές μπάρες, για την αποτροπή διέλευσης οχημάτων από την πλατεία, θα επανατοποθετηθούν, ενώ θα επαναλειτουργήσουν και οι βυθιζόμενες μπάρες για να αποτρέπουν την στάση και στάθμευση στην πλατεία.

Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που θα εκτελεστούν, περιλαμβάνουν την κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, και την τοποθέτηση ενδοδαπέδιων φωτιστικών LED, στις θέσεις που προβλέπονταν οι πίδακες νερού.

(Την συντήρηση των σιντριβανιών και των παλαιών φανοστατών έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» - Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» του ΥΠ.ΕΝ. – Πράσινο Ταμείο, καθώς και από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων.