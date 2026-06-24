Δεύτερο «όχι» της ΕΟΚ στον Απόλλωνα Πατρών, που παραμένει στην τρίτη κατηγορία μπάσκετ

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι το Αρκαλοχώρι είναι η ομάδα που με wild card ανεβαίνει στην Elite League.

Για δεύτερη φορά η Ομοσπονδία είπε «όχι» στον Απόλλωνα Πατρών, καθώς και πέρυσι είχε ανεβάσει με τον ίδιο τρόπο στην Elite League τη Νίκη Βόλου, που είχε τελικά απογοητευτική πορεία και πολλά προβλήματα και φέτος υποβιβάστηκε στη National League 1 League 1.

H ανακοίνωση:

«Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι η ομάδα που θα αγωνιστεί στην Elite League την αγωνιστική περίοδο 2026-27 μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης.

Η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Οι ομάδες που θα αγωνιστούν την σεζόν 2026-27 στην Elite League είναι οι εξής:

ΑΣ Παπάγου

ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΕ Ψυχικού

ΓΣ ΚΑΕ Λαυρίου

ΑΣΑ Κόροιβος

Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΓΣ Σοφάδων

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικού Πεύκων

ΑΟ Αμύντας

ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου

ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

Πανιώνιος ΓΣΣ

ΑΣΑ Αναγέννηση».

Το ολιγόλογο σχόλιο του Απόλλωνα: