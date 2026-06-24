Ποιες επιπλοκές 5 μέρες μετά τον τοκετό στοίχισαν τη ζωή στη νεαρή γιατρό από τη Μυτιλήνη;

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην ιατρική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης η είδηση του θανάτου της 36χρονης γιατρού στο ΕΚΑΒ η οποία έχασε τη μάχη για τη ζωή κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής προς την Αθήνα, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Η άτυχη γυναίκα είχε φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο βρέφος την περασμένη Παρασκευή και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση τις επόμενες ώρες.

Το Σάββατο εμφάνισε υψηλό πυρετό, με τους θεράποντες γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της, καθώς διαπίστωναν ότι η κλινική εικόνα της γινόταν ολοένα και πιο ανησυχητική.

Την Τρίτη κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, ωστόσο η νεαρή γιατρός δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό της, καθώς κατέληξε κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη διερευνώνται.

«Δεν πρόλαβε να χαρεί το παιδάκι της»

Συνάδελφοί της, που βρέθηκαν κοντά της όλο αυτό το διάστημα, μιλούν με συγκίνηση για έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

«Ο σύντροφός της δεν έφυγε ούτε λεπτό από το πλευρό της. Είναι κομμάτια ο άνθρωπος και προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από αυτό που συνέβη. Η γυναίκα την Παρακευή γέννησε ένα υγιέστατο παιδάκι και το Σάββατο ξεκίνησαν οι επιπλοκές. Ανέβασε πυρετό και μετά από δύο 24ωρα διασωληνώθηκε» αναφέρει συνάδελφός της, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

«Την Τρίτη έγινε η αεροδιακομιδή για Αθήνα . Μέχρι να φτάσει σε νοσοκομείο της Αθήνας, χρειάστηκε να της κάνουν ανάνηψη και ύστερα μάθαμε ότι πέθανε. Δεν πρόλαβε να χαρεί το παιδάκι της, δεν πρόλαβε τίποτα, όλα έγιναν πολύ γρήγορα . Είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα γύρω από το θάνατό της που ψάχνουμε απαντήσεις κι εμείς» καταλήγει συνάδελφος της στο protothema.gr

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για μια γιατρό με βαθύ αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο λειτούργημά της. «Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάντα να προσφέρει. Ακόμη και όταν ήταν έξι μηνών έγκυος, της λέγαμε να προσέχει και να μην ανεβαίνει στα ασθενοφόρα. Εκείνη όμως ήθελε να βρίσκεται δίπλα στον ασθενή, στην πρώτη γραμμή», τονίζουν.

Η απώλειά της έχει βυθίσει στη θλίψη φίλους, συγγενείς και συναδέλφους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια νέα γυναίκα γεμάτη όνειρα, που συνδύαζε την επιστημονική της κατάρτιση με την ανθρωπιά και την αφοσίωση στους ανθρώπους που είχε αναλάβει να φροντίζει.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη. Για εμάς, όμως, πάνω απ’ όλα χάθηκε ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μια αγαπημένη συνάδελφος», καταλήγουν όσοι τη γνώριζαν από κοντά.

«Κλαίμε όλοι»

Την ίδια ώρα σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Χάσαμε μια 36χρονη συνάδελφο γιατρό του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης μετά από τοκερό

Είμαστε συγκλονισμένοι, σοκαρισμένοι. Θρηνούμε το θάνατο της 36χρονης συναδέλφου γιατρού του ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της μοναδικής στο Βόρειο Αιγαίο. Εξαιρετική συνάδελφος, εξυπηρετική, χαμογελαστή ήταν στη πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος σηκώνοντας, εξυπηρετώντας έκτακτα υπέρβαρα πολλές φορές περιστατικά.

Έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και προσελήφθη πριν ένα χρόνο στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Ο σύζυγος επίσης γιατρός του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Παρασκευή εισήχθη για τοκετό και έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι το οποίο βρίσκεται στη μαιευτική κλινική. Οι συνάδελφοι το προσέχουν σαν δικό τους παιδί.

Σάββατο εμφανίζεται πυρετός στην 36χρονη και αντιμετωπίζεται με θεραπευτική αγωγή. Κυριακή επιβαρύνεται η υγεία της και εισάγεται στη ΜΕΘ. Διάσωληνώνεται, σταθεροποιείται όσο γίνεται και αποφασίζεται η διακομιδή της στο ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το οποίο εφημέρευε όπου με συνεννοήσεις είχε βρεθεί κλίνη ΜΕΘ.

Την αεροδιακομιδή της ανέλαβε η διευθύντρια αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς κατά την αεροδιακομιδή έπαθε ανακοπές και υπήρξαν τιτάνιες προσπάθειες ανάταξης από την ομάδα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Χθες 5.30 απόγευμα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με ανακοπή και παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της. Την Τρίτη πρωί έγινε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Μυτιλήνης χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού.

Κρίμα χάθηκε μια νέα γυναίκα μετά από φυσιολογικό τοκετό στο πρώτο παιδάκι της. Ασφαλώς θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της συναδέλφου και εάν προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν.

Πάντως είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αποδεικνύεται ουδείς άτρωτος.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους συναδέλφους της Μυτιλήνης.

Κλαίμε όλοι».