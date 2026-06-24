Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος αστυνομικός Δημήτρης Κοντόγιωργας

Η είδηση της απώλειας του συνταξιούχου αστυνομικού Δημήτρη Κοντόγιωργα άφησε ένα κενό στην τοπική κοινωνία και σε όλους όσοι τον γνώρισαν από κοντά.

Ο εκλιπών έδωσε μια γενναία μάχη με ανίατη ασθένεια μέχρι την τελευταία στιγμή.

Διετέλεσε για πολλά χρόνια στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρετώντας με αίσθημα καθήκοντος, ακεραιότητα και επαγγελματική συνέπεια. Αποστρατεύτηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας Πατρών, αφήνοντας πίσω του ένα αξιοσέβαστο αποτύπωμα.

Στη ζωή του είχε σύντροφο και στήριγμα τη σύζυγό του Βάσω, με την οποία μεγάλωσαν μια οικογένεια γεμάτη αγάπη. Τα δύο τους παιδιά: η Ελενίκη, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, και ο Κώστας, πρώην αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.