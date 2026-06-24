14 Πατρινοί στις εθνικές μας ομάδες πόλο!

Ο oμοσπονδιακός τεχνικός, Γιώργος Χατζηδάκης, ανακοίνωσε τους 15 παίκτες που θα συγκροτήσουν την Εθνική μας ομάδα στην ηλικιακή κατηγορία των εφήβων Κ18 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας στις 27 Ιουνίου με 4 Ιουλίου.

Ανάμεσά τους και τρεις πατρινοί πρώην αθλητές του ΝΟΠ:

Ηλίας Αγγελόπουλος

Αγγελος Λαμπάτος

Κωνσταντίνος Μπιτσάκος

Μαζί τους θα ταξιδέψουν οι Γιώργος Χατζηδάκης (ομοσπονδιακός προπονητής), Φώντας Μαρκόπουλος (βοηθός προπονητή), Νεκτάριος Τσιλικοχρύσος (φυσιοθεραπευτής) και ο αρχηγός αποστολής Γιώργος Νικολαΐδης.

Επίσης:

* Συνεχίζεται η προετοιμασία του Κλιμακίου της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών (αναμεσά τους και δύο πρώην άσοι του ΝΟΠ): ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Θωμάς Μπετχαβάς. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σπύρος Λυκούδης.

* Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 21 αθλητές για την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Ανδρών, εν όψει της συμμετοχής της στην τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (22-26/7). Ανάμεσά τους και δύο πατρινοί, πρώην παίκτες του ΝΟΠ, ο Απόστολος Γεωργαράς και ο Ανδρέας Μπιτσάκος.

* Μια ακόμη απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στον ΝΟΠ αποτελεί η διπλή κλήση αθλητών για προπονήσεις με την Εθνική Ομάδα Παίδων. Συγκεκριμένα, οι Διονύσης Τουντόπουλος και Ηλίας Ζαφείρης κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις προπονήσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, οι οποίες ολοκληρώνονται στις εγκαταστάσεις του «Αγίου Κοσμά» το τριήμερο 22-24 Ιουνίου.

* Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο των Κορασίδων Κ16 και θυμίζουμε ότι η ΚΟΕ ανακοίνωσε την κλήση τεσσάρων πολιστριών της ΝΕΠ στις προπονήσεις-αξιολογήσεις του κλιμακίου της Εθνικής μας ομάδας στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ «Αγιος Κοσμάς». Ο λόγος για τις Ανδριάνα Κοντάκου, Θάλεια Κοτζάμπαση, Γεωργία Λαμπάτου και Ειρήνη Τσίγκα. Οι επιτυχίες για τη ΝΕΠ συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς!

* Μια ακόμη επιβράβευση για τη ΝΕΠ και για τη δουλειά που γίνεται στα ηλικιακά της τμήματα στο πόλο αποτελούν οι κλήσεις στις «μικρές» Εθνικές μας ομάδες. Ο λόγος για τον Γιάννη Αβράμη, ο οποίος θα πάρει μέρος στις προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ16 .

* Φυσικά υπάρχουν κι άλοι εν ενεργεία διεθνείς, όπως οι Κώστας Λιμαράκης, Ντένια Κουρέτα, Αριάδνη Καραμπέτσου, Ευδοκία Τσιμάρα κ.ά.