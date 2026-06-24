Στις κάλπες ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Αχαΐας

Στις κάλπες καλούνται το προσεχές Σαββατοκύριακο τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Π.Ε. Αχαΐας, για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στις εθνικές και περιφερειακές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος.

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος, αναφέρει: "Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Π.Ε. Αχαιας ενημερώνει τα μέλη του ότι θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην Ε.Σ.Α.μεΑ., την Ε.Ο.Κ.Α. και την Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί το Σάββατο 27/06/2026 και την Κυριακή 28/06/2026, από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ., στα γραφεία του Σωματείου, στην οδό Ακτή Δυμαίων 5, στην Πάτρα.

Καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν και να συμμετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία, καθώς η συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ισχυρή εκπροσώπηση του αναπηρικού κινήματος.

Η παρουσία όλων των εγγεγραμμένων μελών κρίνεται απαραίτητη"