Ολυμπία Οδός: Ολιγόωρος Νυχτερινός Αποκλεισμός Κυκλοφορίας στους κλάδους του κόμβου Βάρδας

Για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων στον κόμβο Βάρδας (Χ.Θ. 256,22), που αφορούν το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας οδού, από τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2026 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026, θα αποκλειστούν όλοι οι είσοδοι και έξοδοι του κόμβου.

Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους Κάτω Αχαΐας (Χ.Θ. 240,94) και Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,20), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.