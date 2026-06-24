Ολυμπία Οδός: Ολιγόωρος Νυχτερινός Αποκλεισμός Κυκλοφορίας στους κλάδους του κόμβου Βάρδας

Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους Κάτω Αχαΐας και Κυλλήνης
Για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων στον κόμβο Βάρδας (Χ.Θ. 256,22), που αφορούν το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας οδού, από τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2026 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026, θα αποκλειστούν όλοι οι είσοδοι και έξοδοι του κόμβου.
Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους Κάτω Αχαΐας (Χ.Θ. 240,94) και Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,20), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.
Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.
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