Ο Άρειος Πάγος απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της Κοβέσι

Την απόρριψη της προσφυγής της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι σχετικά με τον χρόνο ανανέωσης της θητείας Ελλήνων ευρωπαίων εισαγγελέων αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Ανοίγει, πλέον, ο δρόμος για προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφυγή απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (72-10) ως απαράδεκτη, δίχως δηλαδή η Ολομέλεια να μπει στην ουσία της. Κι αυτό γιατί, κατά την ελληνική νομοθεσία, η Λάουρα Κοβέσι με την ιδιότητα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως δεν νομιμοποιείται να υποβάλει τη συγκεκριμένη προσφυγή, αλλά μόνο οι ίδιοι οι παθόντες (εν προκειμένω οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί των οποίων η θητεία ανανεώθηκε μόνο δύο και όχι πέντε έτη).

Μάλιστα, κατά την απόφαση, στη συγκεκριμένη περίπτωση ακόμη κι αν οι παθόντες (Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης) προσέφευγαν κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για μικρότερη χρονικά ανανέωση της θητείας τους, και πάλι ο Άρειος Πάγος θα απέρριπτε το αίτημά τους, αφού βασική προϋπόθεση για την προσφυγή είναι η απόφαση ανανέωσής τους να έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία, με τη μειοψηφία να αποτελείται από τουλάχιστον δύο μέλη.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η απόφαση του ΑΔΣ για την ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων ήταν ομόφωνη.

Κατά τη συζήτηση, η προσφυγή αναπτύχθηκε από τον συνταγματολόγο Σπ.Βλαχόπουλο, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ανάγκη να αποσαφηνιστεί το ζήτημα περί της αρμοδιότητας αναφορικά με τον χρόνο ανανέωσης της θητείας του ευρωπαίων εισαγγελέων, υποστηρίζοντας πως η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου όφειλε να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άποψη που υποστηρίχθηκε από την μειοψηφία.

Σε κάθε περίπτωση, με την απόρριψη της προσφυγής, πλέον έχει εξαντλήσει όλα τα δυνατά ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο. Ετσι, εάν η Ευρωπαία Εισαγγελέας επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία, θα πρέπει πια να στραφεί προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου θα προσφύγει.

Νέοι Εισαγγελείς

Να σημειωθεί ότι, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να ορίσει τους τρεις νέους εισαγγελικούς λειτουργούς που θα ενταχθούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Συνολικά, 20 είναι οι υποψήφιοι, εκ των οποίων ο Δημήτρης Ζημιανίτης που είχε διατελέσει και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Λουξεμβούργο, η Ολυμπία Κλειτσάκη και άλλοι.