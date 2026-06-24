ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ το thebest.gr / Παρέμβαση για τα Προσφυγικά Αλεξάνδρας- Το Ελληνικό κράτος δολοφονεί απεργούς πείνας

Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (Αθήνα) αποτελούνται από 8 κατειλημμένα μπλοκ κτιρίων, στα οποία σήμερα διαμένουν πάνω από 400 άνθρωποι της κοινωνικής βάσης. Στα κατειλημμένα κτίρια έχουν βρει στέγη αμέτρητοι άνθρωποι μέσα στα χρόνια, φέροντας διαφορετικές εθνικότητες, ηλικίες, ιδεολογίες και πολιτισμικές καταβολές. Από το 2010 η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών λειτουργεί αδιαμεσολάβητα και αυτοοργανωμένα, προτάσσοντας έναν τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής ζωής που αντιτίθεται στις διακρίσεις, την εκμετάλλευση και την καταπίεση, με τους ίδιους τους κατοίκους να αποφασίζουν για τη ζωή και τη γειτονιά τους. Στις δύο δεκαετίες λειτουργίας τους έχουν συγκροτήσει 22 δομές για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, οι οποίες είναι ανοιχτές και απευθύνονται σε όλους/ες ανεξαρτήτως συμμετοχής στην Κοινότητα.

Τα Προσφυγικά έχουν δεχτεί μια σειρά στοχοποιήσεων και επιθέσεων απο το κράτος, οι οποίες φτάνουν σήμερα στο απόγειό τους με την επιχειρούμενη εκκένωσή τους. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Πολιτισμού και η ΔΥΠΑ έχουν συνάψει σύμβαση για την "ανάπλαση" των Προσφυγικών, επικαλούμενοι τη δημιουργία κοινωνικών κατοικίων και δομής φιλοξενίας θεραπευόμενων και συνοδών του γειτονικού αντικαρκινικού νοσοκομείου "Αγ. Σάββας".

Σε αντίθεση όμως με όλους αυτούς που δεν έχουν σηκώσει ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους ανιδιοτελώς και που διακαής τους πόθος είναι να σβήσουν την ιστορία, τα Προσφυγικά ήδη λειτουργούσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν ως κοινωνικές κατοικίες, ήδη είχαν δημιουργήσει έναν (πλέον δύο) ξενώνες δωρεάν φιλοξενίας θεραπευόμενων και συνοδών και ήδη είχαν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου με συλλογική εργασία και αυτοχρηματοδότηση, χωρίς δηλαδή να δέχονται ευρώ δημοσίου χρήματος.

Ο αγώνας υπαράσπισης της Κοινότητας Κατειλλημένων Προσφυγικών έχει ως αιτήματα την παραμονή όλων των κατοίκων στον τόπο που έχουν συνδεθεί οργανικά, την ακύρωση της σύμβασης και τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης των κτιρίων από την ΑΜΚΕ "Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας" χωρίς να δέσμευεται δημόσιο χρήμα.

Στο πλαίσιο του αγώνα υπεράσπισης Κοινότητας, δύο μέλη της, ο Αριστοτέλης Χανζτής και η Suzon Doppagne έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας από 5/2 και 1/5 αντίστοιχα.

Στις 22/6 το πρωί ο Αριστοτέλης Χαντζής παρουσίασε οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke με διπλωπία, αταξικό βάδισμα και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές και διεκομήσθη λίγο μετά τις 17.00 στο νοσοκομείο "Γ.Γεννηματάς", όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Την πλήρη ευθύνη φέρουν ΔΥΠΑ, Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων και η Κυβέρνηση.

ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Όλοι/όλες/όλα στην πορεία αλληλεγγύης στην Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών και στους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χανζτή και Suzon Doppagne, Τετάρτη 24/6 στις 19:00 στην πλατεία Γεωργίου

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