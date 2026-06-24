Σταυρούλα Λεβεντάκη: Θρήνος στην κηδεία της- Δικαιοσύνη ζητούν οι συγγενείς- ΒΙΝΤΕΟ

Φίλοι και συγγενείς πήγαν στην κηδεία της άτυχης 45χρονης στο Βαρύπετρο Χανίων με τον πόνο τους να είναι βουβός και τα χείλη τους να έχουν ένα αναπάντητο γιατί.

Οι δικοί της άνθρωποι, που ακόμα και σήμερα αδυνατούν να πιστέψουν με πόσο άδικο και είναι τρόπο έφυγε η Σταυρούλα από τη ζωή, ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη μαρτύρησε στα χέρια του δολοφόνου της μέσα στο σπίτι που του νοίκιασε. Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαϊου, όμως το έγκλημα εξιχνιάστηκε το περασμένο Σάββατο.

Την Παρασκευή οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων, όμως η δήλωση εξαφάνισής της έγινε στις 7 Ιουνίου, από τον αδερφό της, ο οποίος τότε κατάλαβε ότι η 45χρονη αγνοούνταν, καθώς ο ίδιος νοσηλευόταν έως τότε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή συγγενείς, φίλοι και αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος και στις τελευταίες κινήσεις της.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε από νωρίς ο 43χρονος ενοικιαστής ακινήτου της 45χρονης, καθώς προέκυψαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του και στοιχεία που κίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών. Ο άνδρας κλήθηκε επανειλημμένα να καταθέσει, επιχειρώντας παράλληλα να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να στρέψει τις υποψίες ακόμη και προς τον αδελφό της Σταυρούλας, παρά το γεγονός ότι εκείνος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να συνδεθεί με την εξαφάνισή της.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν τα ευρήματα που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί από το σπίτι και το όχημα του 43χρονου,οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν ταυτοποιήθηκαν με τη Σταυρούλα. Υπό το βάρος των στοιχείων και μετά από πολύωρη ανάκριση, ο 43χρονος «έσπασε» το πρωί της 21ης Ιουνίου και ομολόγησε τη δολοφονία της, υποδεικνύοντας παράλληλα το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της σε χωράφι, περίπου εννέα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

Στην ομολογία του φέρεται να περιέγραψε τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, αναφέροντας πως μετέφερε και έσυρε το άψυχο σώμα της γυναίκας μέχρι το βαν που χρησιμοποιούσε, πριν το μεταφέρει στο σημείο όπου το έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης.