Σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών – Στο επίκεντρο η ασφάλεια στους χώρους εργασίας - ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 24ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία.

Το Εργατικό Κέντρο συνδέει την κινητοποίηση με τα πρόσφατα εργατικά ατυχήματα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε χρονικό διάστημα μικρότερο από μία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο ακόμη εργατικά ατυχήματα σε επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ., τα οποία προστίθενται σε σειρά αντίστοιχων περιστατικών των τελευταίων μηνών. Κατά το Εργατικό Κέντρο, τα συμβάντα αυτά επιβεβαιώνουν τις διαχρονικές επισημάνσεις των συνδικάτων για ελλείψεις στα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Παράλληλα, το Ε.Κ.Π. υποστηρίζει ότι η Βιομηχανική Περιοχή παραμένει χώρος αυξημένης επικινδυνότητας, επισημαίνοντας πως οι πυρκαγιές που σημειώθηκαν το προηγούμενο έτος ανέδειξαν αδυναμίες στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών.

Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από μεγάλη βιομηχανική μονάδα της περιοχής, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την ενίσχυση των μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, σημαντική είναι η συμμετοχή και στην απεργία των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών, των τεχνικών έργων και της οικοδομής στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.