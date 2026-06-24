Οικογένεια Γιαννόπουλου: Οργή για τη μη έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία

Η απόρριψη του αιτήματος έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία πυροδότησε κύμα αγανάκτησης στη χώρα, όπου ο 56χρονος παραμένει για δεκαετίες ο πλέον καταζητούμενος.

Η οικογένεια του Τζορτζ Γιαννόπουλου, του ομογενή που φέρεται να έχασε τη ζωή του από τον Δαλαμάγκα, εκφράζει απογοήτευση και μιλά για «χαστούκι στο πρόσωπο». Η εξέλιξη, που ακολούθησε τη σύλληψη του κατηγορούμενου ύστερα από 27 χρόνια φυγοδικίας, αποκλείει πλέον την ποινική του δίωξη για την υπόθεση, καθώς το αδίκημα έχει υποπέσει σε παραγραφή στην Ελλάδα.

Αντιδράσεις οικογενειών θυμάτων

Ο πατέρας του Γιώργου Γιαννόπουλου, μιλώντας στο MEGA, εξέφρασε την οργή του: «Δεν πρέπει να γυρίζει ελεύθερα αυτός στην Ελλάδα. Να έρθει στην Αυστραλία, να δικαστεί εδώ πέρα. Είναι Αυστραλός υπήκοος, έχει έρθει με ψεύτικα χαρτιά εκεί πέρα. Λοιπόν, η Ελλάδα άμα τον κρατήσει αυτόν εκεί πέρα, θα είναι πολύ δυσάρεστο για την Ελλάδα».

Νομικοί εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι η ελληνική έννομη τάξη δεν επιτρέπει την έκδοση ημεδαπού πολίτη, ενώ η παραγραφή του αδικήματος κλείνει και τον δεύτερο δικονομικό δρόμο. «Αν υπήρχε καταδικαστική απόφαση ερήμην από κάποιο δικαστήριο Αυστραλίας, τότε ήταν μονόδρομος η έκδοση του κατηγορούμενου», εξηγεί ο δικηγόρος Γιάννης Γλύκας.

Αντίδραση στην Αυστραλία

Τα αυστραλιανά ΜΜΕ σχολίασαν με έντονο σκεπτικισμό την απόφαση των ελληνικών αρχών. Όπως αναφέρουν, «δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να στείλουμε μία ομάδα και να τον πάρουμε. Επομένως, τα χέρια της Αστυνομίας είναι δεμένα…». Αναλυτές εκτιμούν ότι η υπόθεση ενδέχεται να μεταφερθεί στο επίπεδο διπλωματικών πιέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δαλαμάγκας διαβιούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα — ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ή ταυτότητα — παρά την εκκρεμή ερυθρά αγγελία της Interpol. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν αναμένεται να οδηγηθεί ποτέ σε δίκη για τον θάνατο του Γιώργου Γιαννόπουλου.

Νέες καταγγελίες και νομικές εκκρεμότητες

Η αδελφή του θύματος δηλώνει: «Πιστεύαμε ότι θα λάβουμε δικαιοσύνη και δεχτήκαμε χαστούκι στο πρόσωπο από την Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο. Θέλουμε απαντήσεις. Γιατί τον προστατεύουν και γιατί δεν επιστρέφουν στην Αυστραλία έναν Αυστραλό πολίτη;».

Οι συνήγοροι του Δαλαμάγκα επισημαίνουν ότι δεν έχουν λάβει επίσημη κοινοποίηση της απόφασης μη έκδοσης, παρότι ο εντολέας τους είχε ζητήσει ακριβώς αυτό εξαρχής. Ο 56χρονος τελεί υπό προσωρινή κράτηση για ψευδή κατάθεση και οπλοκατοχή. Παράλληλα, στην Αυστραλία εξακολουθεί να βαρύνεται με υποψίες για τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου το 1997 — αδίκημα που και αυτό έχει παραγραφεί στην Ελλάδα.

Η αδελφή του Βουκελάτου δηλώνει αγανακτισμένη: «Πώς να είμαστε; Καθόλου χαρούμενοι. Δεν το περιμέναμε αυτό γιατί όπως και να γίνει δεν έπρεπε να καταλήξει έτσι… Πώς έγινε Έλληνας υπήκοος από τη στιγμή που δεν έχει πάει φαντάρος, που δεν έχει κάνει τίποτα; Γιατί τον κρύβουνε; Είναι αηδιαστικό».