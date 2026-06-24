Η απάντηση Χρυσοχοΐδη για το ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου – «Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης»

Στις δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Qatar Gate και για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί εναντίον του και για τον ισχυρισμό του πως «ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε στο συρτάρι του για 2 με 3 ημέρες το αίτημα της βελγικής αστυνομίας», απαντούν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, διαβιβάστηκε χθες Τρίτη στη Βουλή. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς προϋπόθεση για την εφαρμογή του είναι η άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρώην υπουργού και πρώην Επιτρόπου.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αρνείται τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «μπούρδα». Μάλιστα, σε δηλώσεις του σήμερα Τετάρτη (24.6.26) στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε πως «όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια». «Δεν φοβάμαι τίποτα» σημείωσε, τονίζοντας πως «το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο». Παράλληλα, επισήμανε πως «ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε στο συρτάρι του για 2 με 3 ημέρες το αίτημα της βελγικής αστυνομίας».

«Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τονίζουν:

«Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης».

«Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών», καταλήγουν.