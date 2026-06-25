Πανελλήνιες 2026: Ώρα μηδέν για τους υποψηφίους – Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες

Η μεγάλη ημέρα έφτασε για χιλιάδες τελειόφοιτους και αποφοίτους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει επίσημα τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Στα σχολεία της Πάτρας και ολόκληρης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι καταστάσεις με τους βαθμούς αναμένεται να αναρτηθούν μέχρι το μεσημέρι.

Οι πίνακες θα περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό του κάθε υποψηφίου και τους βαθμούς του ανά μάθημα, χωρίς την αναγραφή των προσωπικών στοιχείων, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μάθουν τα αποτελέσματά τους με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Μέσω SMS: Όσοι είχαν εγγραφεί στη σχετική πλατφόρμα, θα λάβουν τις βαθμολογίες τους απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο.

Ηλεκτρονικά: Η πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr θα ανοίξει τις ίδιες ώρες για το κοινό. Οι μαθητές θα χρειαστούν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων.

Στα Λύκεια: Με την παραδοσιακή ανάρτηση των καταστάσεων στις σχολικές μονάδες της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Τα επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή γνωστοποίηση των βαθμών, οι υποψήφιοι θα μπορούν πλέον να υπολογίσουν με ακρίβεια τα μόριά τους.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των φετινών βάσεων εισαγωγής στα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και των υπολοίπων ιδρυμάτων της χώρας αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από τους αναλυτές.

Βάσεις 2026: Αναλυτική εικόνα ανά μάθημα

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Τα θέματα θεωρήθηκαν σαφή και διαχειρίσιμα. Η ΟΕΦΕ επισημαίνει ότι οι βαθμολογίες θα κινηθούν στη μεσαία κλίμακα (12-15), καθώς η υποκειμενικότητα στη διόρθωση της Έκθεσης περιορίζει τις πολύ υψηλές επιδόσεις.

Αρχαία Ελληνικά: Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Οι απαντήσεις χρειάζονταν ευρύτερη γνώση πέρα από τα σχολικά σχόλια, ενώ το αδίδακτο κείμενο κρίθηκε πιο δύσκολο. Οι γραμματικοσυντακτικές ασκήσεις χαρακτηρίστηκαν αναμενόμενες.

Ιστορία: Τα θέματα κάλυψαν μεγάλο εύρος της ύλης και είχαν κλιμακούμενη δυσκολία, απαιτώντας πολύ καλή προετοιμασία από τους υποψηφίους.

Μαθηματικά (2ο και 4ο Πεδίο): Ορθολογικά και απαιτητικά, σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, με το Δ4 να ξεχωρίζει για τη δυσκολία του, περιορίζοντας την αριστεία.

Φυσική: Τα θέματα ήταν σαφή και διαβαθμισμένα. Το Δ’ θέμα, που αφορούσε την Απλή Αρμονική Ταλάντωση και την Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, ξεχώρισε ως ιδιαίτερα απαιτητικό.

Χημεία: Ένα από τα πιο δύσκολα μαθήματα, που ζήτησε σωστή διαχείριση χρόνου και στρατηγική προσέγγιση.

Βιολογία: Διατηρήθηκε σε αναμενόμενο επίπεδο δυσκολίας, με ελαφρώς αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πληροφορική: Σαφή και πλήρη θέματα, που κάλυπταν σχεδόν όλη την ύλη, με ισορροπημένη διαβάθμιση δυσκολίας και ορισμένα απαιτητικά σημεία.

Οικονομία: Οι ασκήσεις είχαν κλιμακούμενη δυσκολία και στόχευαν στην ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων. Το μάθημα θεωρείται ότι θα λειτουργήσει ως «φρένο» για το 4ο Πεδίο, καθώς απαιτούσε προσοχή στη λεπτομέρεια και αποφυγή «παγίδων».

Βάσεις 2026: Προβλέψεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο

1ο Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες: Αναμένονται πτωτικές τάσεις στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως Νομική και Ψυχολογία. Στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες, οι μεταβολές εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) να παραμένει καθοριστικός παράγοντας.

2ο Πεδίο – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: Πτώση αναμένεται στις περιζήτητες σχολές, όπως οι Πολυτεχνικές, καθώς και στα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής, λόγω της αυξημένης δυσκολίας των θεμάτων.

3ο Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής: Οι αυξημένες απαιτήσεις σε Βιολογία και Χημεία εκτιμάται ότι θα πιέσουν τις βάσεις προς τα κάτω. Στις Ιατρικές Σχολές προβλέπεται μείωση, καθώς λιγότεροι υποψήφιοι θα προσεγγίσουν το άριστα.

4ο Πεδίο – Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής: Παρά τις καλές επιδόσεις στην Πληροφορική, η δυσκολία στα Μαθηματικά και την Οικονομία αναμένεται να συγκρατήσει τις βάσεις. Στα δημοφιλή τμήματα της Αθήνας οι βάσεις πιθανότατα θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, ενώ στα περιφερειακά τμήματα προβλέπονται μικρές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την ΕΒΕ.